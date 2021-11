Von Robin Höltzcke

Heidelberg. Fast 125 Jahre hat das Männermodefachgeschäft Meiners seine Kunden beraten und mit hochwertigen Anzügen, Krawatten und Fliegen versorgt. Doch die Ära neigt sich nun dem Ende zu. Noch im Dezember soll das Herrenfachgeschäft in dritter Generation schließen. Beweggründe für die Schließung gebe es viele, so der 64-jährige Inhaber Andreas Schäpe: "Wir leben hauptsächlich von Stammkunden und heute haben wir nur noch etwa halb so viele wie noch vor 20 Jahren."

Der eigentliche Plan war, noch drei bis vier Jahre weiterzumachen. "Aber unter diesen Umständen lohnt es sich nicht. Die Corona-Maßnahmen machen es uns keineswegs einfach", sagt Schäpe. Es sei klar, dass das Internet der Gewinner ist, wenn alle Geschäfte coronabedingt schließen müssen. "Und so wie sich aktuell die Lage entwickelt, gehe ich davon aus, dass noch ein Lockdown kommen wird", glaubt der Inhaber. Das Verhältnis zum Verpächter Landfried’sche Verwaltung Heidelberger Wohnhäuser (LVHW) sei kein Grund für die Geschäftsaufgabe gewesen.

Andreas Schäpe (l.) und Mitarbeiter Werner Happes sehen dem Ende des Herrenmodefachgeschäfts Meiners mit gemischten Gefühlen entgegen. Noch gibt es viele Anzüge, Krawatten, Jacken und Fliegen im Sortiment. Foto: Rothe

"Die sind uns in der Lockdown-Zeit sogar mit den Mieten entgegengekommen." Man müsse aber bei einem Geschäft wie diesem mindestens 20 bis 30 Jahre vorplanen können, um auch eine Perspektive haben zu können. Aufgrund der Entwicklungen, die Schäpe miterlebt hat, sieht er keine Zukunft für sein Fachgeschäft. Auch weil der Trend zu billigeren Waren geht. Man bekomme ja Hemden schon ab fünf Euro, erklärt Schäpe. Auch wenn der hintere Teil des Ladens bereits nicht mehr für Kunden zugänglich ist, hat Meiners noch knapp 1000 Teile im Sortiment, die momentan um 30 Prozent reduziert sind.

Das Geschäft in der Karl-Ludwig-Straße 4 ist zwar zentral gelegen, hat aber nur einen Bruchteil des Durchlaufs im Vergleich zur Hauptstraße. Andere Seitenstraßen haben eine direkte Verbindung zur Plöck. Die Karl-Ludwig Straße führt nur über einen Umweg über die Landfriedstraße dort hin.

Schäpe selbst lernte im Jahr 1973 bei Meiners, bevor das Geschäft sich auf Herrenkleidung spezialisierte. Zehn Jahre später übernahm er den Laden. Das Kleidungsgeschäft war bis 1986 in der Hauptstraße 84 angesiedelt, bis Schäpe die Karl-Ludwig Straße 4 zum neuen Standort auswählte. Meiners war in all den Zeiten immer selbstständig. Bis zu neun Mitarbeiter hatte das Geschäft in den besten Zeiten. Doch heute sind sie mit Schäpe nur noch zu dritt. "Bei einem stetigen Rückgang des Umsatzes und bei gleichbleibenden Ausgaben kann man einfach nicht auf lange Sicht weiter machen. Kleidung ist nicht mehr so der Hit", erzählt Schäpe. Schließlich seien die Städte im Wandel, dies sehe man auch hier im Radius von 100 Metern. "Es gibt hier vier Optiker in unmittelbarer Nähe." Da kann Schäpe nur den Kopf schütteln. "So ein Geschäft wie dieses hier wird nie wieder kommen", da ist er sich sicher und erinnert sich daran zurück, dass der Vater der schwedischen Königin Silvia, Walther Sommerlath, bei ihm einkaufte.

Mit der Schließung im Dezember verliert die Stadt ein Traditionsunternehmen, das in den 124 Jahren seines Bestehens zwei Weltkriege und einige Wirtschaftskrisen überlebte. Corona war die Spitze des Eisbergs und führte letztlich zu Schäpes Entscheidung, in den Ruhestand zu gehen. Mit gemischten Gefühlen bereitet er sich auf die letzten Wochen in seinem Geschäft vor, freut sich aber auch schon darauf, bald wieder mehr Zeit zu haben, zum Beispiel zum Fahrradfahren. Was mit der Ladenfläche passieren wird, ist noch unklar. Jedoch möchte die LVHW sie zuerst kernsanieren, denn seit dem Bau des Gebäudes im Jahr 1900 gab es bis heute erst drei Pächter. Es sei aber geplant, dass dort wieder ein Gewerbe einzieht.