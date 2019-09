Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Die keltische Schichtaugenperle hätte Katrin Schütz, Staatssekretärin im baden-württembergischen Wirtschaftsministerium, als Schmuckstück durchaus gefallen. Doch der Fund, der bei der jüngsten Grabung auf dem Heiligenberg ans Tageslicht kam, ging natürlich zurück in die Vitrine im Kurpfälzischen Museum, Abteilung Archäologie und Denkmalpflege. Bei der viertägigen "Denkmalreise" der Staatssekretärin war der Heiligenberg die drittletzte Station und zugleich "die große Unbekannte".

So nannte Landesarchäologe Prof. Dirk Krause das Areal, das hinsichtlich seines Bezugs zur Keltenzeit noch "extrem viel offene Fragen" aufweist - was wiederum bedeutet: Erhöhter Forschungsbedarf. Bei der Befriedigung dieses Bedarfs leistet inzwischen die Laser-Vermessung aus der Luft wertvolle Dienste. Lassen sich dank dieser Technologie doch hochpräzise 3-D-Gelände-Modelle erstellen, weil Baumbestand und Bebauung dadurch "rausgefiltert" werden können.

Am Heiligenberg ist es gelungen, auf diese Weise den Verlauf der keltischen Ringwälle von der Luft aus zu dokumentieren. Außerdem wurden am Berg neue Podien entdeckt, die als Wohnfläche genutzt worden sein könnten. An der jüngsten Grabung war Günther Wieland, Fachbereichsleiter am Landesamt für Denkmalpflege, beteiligt. Er gilt als "Koryphäe der Keltenforschung".

So jedenfalls stellte ihn Präsident Prof. Claus Wolf dem Publikum vor. Laut Wieland stammen die meisten Scherben von besagter Grabung - daran konnten sich auch Laien beteiligen - aus der Latenzzeit, der vorrömischen Eisenzeit, die etwa 450 Jahre v. Chr. begann. Mittelalterliche Keramik habe man laut Wieland so gut wie nicht gefunden. Er meint: Die Keltensiedlung auf dem Heiligenberg könnte durchaus "der Wächter am Eingang des Neckartals" gewesen sein.

Staatssekretärin Katrin Schütz zeigte sich jedenfalls beeindruckt vom Heiligenberg "als größte und befestigte keltische Siedlung im Regierungsbezirk Karlsruhe". Ein Lob ging an der Stelle an die Forstverwaltung, die besonders "denkmalverträglich" arbeite und die Ehrenamtlichen, die wertvolle Arbeit leisten, um Kulturgut zu erhalten. In diesem Fall war die "Schutzgemeinschaft Heiligenberg" unter Vorsitz von Bert Burger gemeint.

Mehl mahlen wie einst die Kelten? Mit dem Replikat einer keltischen Schiebemühle war der Steinbildhauer Knut Hünneke aus Dossenheim vor Ort und auch Katrin Schütz legte mal Hand an. Hünneke hatte das Original solch einer Mühle 2014 in der Nähe des Steinbruchs entdeckt, wo er sein Atelier hat.

Beim Besuch auf dem Heiligenberg war leider keine Zeit für die Michaelsbasilika, die bei der Staatssekretärin sicherlich nochmals nachhaltigen Eindruck hinterlassen hätte. Ein Blick ins "Heidenloch" passte allerdings noch in den Plan. Oder besser gesagt auf den Laptop, auf dem Günther Wieland Filmaufnahmen präsentierte, die vor etwa einem halben Jahr entstanden.

Info: Die Schutzgemeinschaft lädt am "Tag des offenen Denkmals" zu Führungen ein. Diese finden um 11, 14 und 15.30 Uhr statt.