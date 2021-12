Von Sarah Hinney

Heidelberg. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im St. Josefskrankenhaus in der Weststadt, die weder geimpft noch genesen sind, gilt ab 1. Januar 2022 Hausverbot. Auch Lohn erhalten sie nicht mehr.

Die betroffenen Mitarbeiter wurden von der Geschäftsleitung der Klinik darüber und über die Optionen, wie das Arbeitsverhältnis beendet oder weiter geführt werden kann, schriftlich informiert. Das Schreiben liegt der RNZ vor. Betroffen sind derzeit acht von insgesamt 757 Mitarbeitern des Josefskrankenhauses, teilte ein Sprecher des Krankenhauses auf RNZ-Nachfrage mit. Die Immunisierungsrate der Mitarbeiter liege insgesamt bei 99 Prozent.

Die Partei "Die Basis" hat aufgrund der Entscheidung des Krankenhauses am Mittwochabend einen "Solidarität-Spaziergang" für das ungeimpfte Klinikpersonal organisiert. Die Veranstaltung wurde in einschlägigen Querdenker-Portalen in sozialen Netzwerken bundesweit beworben. Etwa 420 Demonstranten kamen und zogen von der Stadtbücherei zum Josefskrankenhaus. Die Demonstration war bei der Stadt am 28. Dezember mit 100 Personen angemeldet und vom Ordnungsamt genehmigt worden. Laut Polizei sei es lediglich zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Die Demonstranten zogen von der Schwanenteichanlage an der Stadtbücherei zur Bahnhofstraße und durch die Rohrbacher Straße, die deshalb zeitweise gesperrt war. Nach einer "Schweigeminute" vor dem Josefskrankenhaus ging es zurück zur Schwanenteichanlage. Start war um 18.30 Uhr, laut Polizei war die Demo um 20 Uhr beendet.

Im St. Josefskrankenhaus trug man den Aufmarsch mit Fassung. "In allererster Linie müssen wir die Sicherheit unserer Patienten kompromisslos garantieren", hieß es auf RNZ-Nachfrage. Der Beschluss sei Mitte November in allen 17 Artemed-Kliniken – zu denen auch das Josefskrankenhaus gehört – deutschlandweit gefasst worden. Als Gesundheitsdienstleister mit 17 Häusern, die teilweise eine zentrale Rolle in der Versorgung ihrer jeweiligen Region – inklusive der Versorgung von Covid-Patienten – spielen, müsse gerade während der Corona-Pandemie alles unternommen werden, um die Betriebsfähigkeit der Kliniken aufrechtzuerhalten, sagte der Sprecher weiter. Überdies habe man viel positives Feedback inner- und außerhalb der Kliniken erhalten.

Damit gehen die Artemed-Kliniken letztlich einen Schritt, den in Kürze sämtliche Einrichtungen im Gesundheitswesen gehen werden. Denn im Gesundheitswesen Beschäftigte müssen ihrem Arbeitgeber laut Beschuss von Bundestag und Bundesrat bis 15. März einen Nachweis über eine Impfung, eine Genesung, oder ein Attest, dass sie nicht geimpft werden können, vorlegen.

Update: Donnerstag, 30. Dezember 2021, 16.34 Uhr

Demo mit Schweigeminute vor Josefs-Krankenhaus

Heidelberg. (shy/mün) Etwa 420 Demonstranten zogen am Mittwochabend von der Stadtbücherei zum Josefs-Krankenhaus in der Weststadt. Vor Ort wurde eine "Schweige-Minute" abgehalten, weil angeblich in der Einrichtung ein Hausverbot für nicht-geimpfte Beschäftigte erlassen worden sei.

Nach Angaben der Polizei wurde der "Solidaritäts-Spaziergang" im Gegensatz zu früheren Demonstrationen bei der Stadtverwaltung Heidelberg angemeldet. Es habe keinerlei Probleme gegeben und sei lediglich zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

Die laut Polizei 420 Demonstranten zogen von der Schwanenteichanlage an der Stadtbücherei zur Bahnhofstraße und durch die Rohrbacher Straße. Für diesen Zeitraum ging hier für den Verkehr nichts mehr.

Vor dem Weststadt-Krankenhaus wurde zu einer "Schweige-Minute" aufgerufen und dann ging es zurück zur Schwanenteichanlage. Die Demonstration startete um 18.30 Uhr und nach Angaben der Polizei endete sie gegen 20 Uhr.

Wie ein Stadtsprecher auf RNZ-Nachfrage mitteilte, war die Demonstration als "Spaziergang" von 100 Personen am 28. Dezember angemeldet und von der Stadt genehmigt worden. Die Veranstalter hatten im Vorfeld die Route mit dem Ordnungsamt der Stadt festgelegt. Auf dieser Route habe auch das Josefskrankenhaus gelegen, dort sollten "Kerzen angezündet werden", teilte der Stadtsprecher mit.