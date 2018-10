Sebastian Klassen (4. v.r.) wird die Post in Handschuhsheim übernehmen. Damit hat er Erfahrung: Hier feiert er die Eröffnung einer Partnerfiliale in Ziegelhausen 2008. Foto: Alex

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Fünf Wochen stehen die Handschuhsheimer nun schon ohne ihre Postfiliale da. Und die Wut wächst: "Verflucht sei der Verantwortliche", hieß es auf einem handgeschriebenen Zettel, den ein wütender Kunde über der offiziellen Erklärung der Post an die Filialtür geklebt hatte. Seit dem 20. September geht nahe am Hans-Thoma-Platz nichts mehr - bis heute.

Dabei hätte die Filiale Anfang Oktober wieder öffnen sollen. Nicht nur ältere, sondern alle Handschuhsheimer müssten unter der ewig langen Schließung leiden, heißt es auf dem Zettel weiter. "Ganz meine Meinung", schrieb ein anderer verärgerter Kunde daneben.

Die Post sieht sich machtlos und erklärt auf Anfrage der RNZ: "Wir gehen davon aus, dass wir in Heidelberg-Handschuhsheim eine Partner-Filiale in den Räumen der früheren Postbank Filiale in der Dossenheimer Landstraße 37 eröffnen können." Warum die Post nichts Definitives sagen kann: Bis zur Schließung wurde sie von der Postbank betrieben.

Jetzt wird ein freier Unternehmer Pächter: Sebastian Klassen, der bereits seit zehn Jahren die Postfiliale in Ziegelhausen betreibt, hat nun die Verantwortung für die Filiale in Handschuhsheim übernommen. Er verspricht: "Wir werden Anfang November öffnen."

In der Dossenheimer Landstraße 37 sieht es noch traurig aus. Mittlerweile werden die Möbel, deren Lieferung zum Problem wurde, in die Postfiliale geräumt. Foto: Hentschel

Nur den Kunden hatte das niemand mitgeteilt: "Jeden Tag stehen da Leute mit ihren Paketen", erzählt Stephan Gschwind. Die Verzweiflung trieb die Kunden sogar bis in den vierten Stock des Hauses: "Vor meiner Tür stand schon eine Frau, die Briefmarken kaufen wollte", erzählt der 46-Jährige. Die Menschen hielten sich scheinbar an das von der Post aufgehängte Schild, auf dem es hieß, die Filiale würde am 4. Oktober öffnen.

Gschwinds Hauseingang liegt direkt daneben. Eine Handschuhsheimerin ergriff schließlich die Initiative, fragte bei der Post an und klebte deren Antwort an die Scheibe. Am 30. Oktober sei mit der Neueröffnung zu rechnen, heißt es da. "Verzögerungen beim Umbau" seien dafür verantwortlich.

Sebastian Klassen, der neue Pächter der Filiale, erklärt seine Sicht der Dinge: "Die Postbank hat zu früh aufgehört - es war ein Kommunikationsfehler." Weil die Postbank als ehemaliger Pächter nicht für eine Übergabe gesorgt habe, war die Filiale nicht leer geräumt, als die neuen Möbel ankommen sollten. Klassen musste deshalb seine Bestellung erst einmal stornieren. "Und dann mussten wir den ganzen Prozess neu ansteuern", erzählt er. Das sei der eigentliche Grund für die Verzögerung.

Bis auf den Pächter und damit den Angestellten, von denen er manche aus Ziegelhausen mitnehmen möchte, soll sich allerdings wenig ändern: "Für die Kunden ist das eine ganz normale Post, wie vorher auch", erklärt Klassen. Dazu gehören dann auch einige Leistungen der Postbank. "Wahrscheinlich werden wir bis Ende des Jahres jedoch ohne Geldautomat sein", so Klassen ernüchtert. Den Automaten hatte die Bank beim Auszug mitgenommen - und Klassen muss ihn jetzt neu beantragen.

Bis heute müssen die Postkunden mit ihren Päckchen bis in die Sofienstraße fahren. Die Handschuhsheimer vermuteten sogar, dass sich daran gar nichts mehr ändern würde. Das käme einer Katastrophe gleich, hatte Doris Schraube schon Anfang Oktober erklärt. Doch Klassen beruhigt: "Das Warten in Handschuhsheim hat ein Ende." Die vorgestern angelieferten Möbel stimmen optimistisch.