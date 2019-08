Heidelberg-Handschuhsheim. (hö) Peter Bürgy hat eine Garageneinfahrt in der Handschuhsheimer Zeppelinstraße. Erst bekam er eine Straßenmarkierung, die das Überfahren grundsätzlich nicht erlaubte, doch dann wurde die ersetzt. Aber das war nicht alles: "Um meine Garagenzufahrt dennoch zu regeln, entschloss man sich, links und rechts des Garageneinfahrtstores zwei Schilder ,Absolutes Halteverbot’ aufzustellen. Nicht nur ich, sondern etliche Nachbarn halten dies für einen Schildbürgerstreich", berichtet Bürgy.

Darauf antwortet die Stadt, dass die Zeppelinstraße und die kreuzende Pfarrgasse im Kinderwegeplan Handschuhsheim enthalten seien. Im Rahmen der kinderfreundlichen Verkehrsplanung richtete die Stadt bereits 2014 eine provisorische Querungshilfe und anschließend zwei Gehwegnasen in der Zeppelinstraße (nördlich der Einmündung Pfarrgasse) ein. Gerade für die Kinder, die die Heiligenbergschule besuchten und diesen Schulweg nähmen, schaffe dies mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Angesichts von Beschwerden, dass unmittelbar vor den Gehwegnasen Autos abgestellt würden und so die Sicht der Kinder massiv beeinträchtigt würde, hält die Stadt eine "sehr deutliche Beschilderung" für angemessen.

Nach den neuesten technischen Regelwerken müssten an Überquerungsstellen, an denen die Fußgänger keinen Vorrang haben, "unbeparkte" Bereiche in beide Richtungen gewährleistet sein, weshalb ein Halten von wenigen Minuten hier nicht geduldet werden könne und deshalb ein absolutes Halteverbot notwendig sei.