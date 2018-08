Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg-Handschuhsheim. Zwei traditionsreiche Gasthäuser in Handschuhsheim sind seit vielen Monaten geschlossen: "Zum Löwen" und "Zum Roten Ochsen". Und viele Heidelberger fragen sich, ob sie wohl jemals wiedereröffnet werden.

Denn Wirtshäuser haben in Handschuhsheim, besonders rund um die Mühltalstraße, eine lange Tradition. In der "Postkutschenzeit" herrschte in dieser Straße noch reger Durchgangsverkehr in Nord-Süd-Richtung entlang der Bergstraße. Und so hatten die Gaststätten für die Durchreisenden meist auch einige Betten zum Übernachten.

Seit anderthalb Jahren steht das "Gasthaus zum Löwen" in Handschuhsheim leer. Die Eigentümer sind derzeit auf der Suche nach einem neuen Pächter für das Objekt. Foto: Katzenberger-Ruf

Das Gasthaus "Zum Löwen" in der Mühltalstraße 1-3 eröffnete der Metzgermeister Johann Friedrich Mutschler vor über 140 Jahren - im Jahr 1877 - unter dem Namen "Zum Roten Löwen". Seit anderthalb Jahren steht es leer. In jüngerer Zeit war einmal die Eröffnung eines italienischen Restaurants angekündigt worden, doch dazu kam es nie.

Das Haus ist denkmalgeschützt, der private Eigentümer ist also zum Erhalt verpflichtet. Laut Stadt kommt er dieser Verpflichtung auch nach, vor zwei Jahren gab es zuletzt Sanierungsarbeiten an der historischen Fassade.

Viele Handschuhsheimer haben jedoch den Eindruck, dass dort in Hinblick auf die Wiedereröffnung einer Gastronomie nicht viel voran geht. Auf RNZ-Nachfrage versicherte der Eigentümer, der das Haus zusammen mit seinem Bruder von den Eltern geerbt hat, nun allerdings, er sei sehr daran interessiert, dass dort wieder ein gastronomischer Betrieb einziehe. Man sei bereits intensiv auf der Suche nach einem Pächter.

Noch älter und traditionsreicher als der "Löwe" ist das Gasthaus "Zum Roten Ochsen" - nur ein paar Meter weiter, in der Mühltalstraße 11. Schon für das Jahr 1632 ist dort eine gastronomische Nutzung belegt. Nach 1882 sorgte dort die Studentenmutter "Tante Felix" für das Wohl der Gäste. Zuletzt war der Ochsen ein italienisches Restaurant samt "Felix-Stubb" und gemütlichem Innenhof. Seit Juni 2016 steht das Lokal leer.

Die RNZ-Anfrage, was denn nun aus dem Anwesen werde, ließ der private Besitzer bislang unbeantwortet. Doch auch wenn das Haus nicht denkmalgeschützt ist - wie für den "Löwen" gilt auch für den "Ochsen" die Erhaltungs- und Gestaltungssatzung.

Yousef Youkhanna (l.) und William Babeh sind die neuen Pächter des Vereinslokals "Zum Kroddeweiher". Foto: Katzenberger-Ruf

Das bedeutet: Die Gebäude gelten als "für das Ortsbild prägend" und dürfen im Grunde nicht verändert werden. Da das Anwesen in Privatbesitz ist, kann auch die Stadt keine Auskünfte über etwaige Planungen geben. Entsprechende Bau- oder andere Anträge gebe es jedenfalls nicht.

Gute Nachrichten für die Handschuhsheimer Gastronomie gibt es dafür von einem anderen Restaurant, das über Jahre leer stand: Das Vereinslokal "Zum Kroddeweiher" im Wiesenweg, wo der Verein der Aquarien- und Terrarienfreunde sein Domizil hat, öffnete Anfang dieser Woche wieder. Dort servieren zwei neue Pächter, William Babeh und Yousef Youkhanna, den Gästen italienische Spezialitäten.