Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg-Handschuhsheim. "So ganz stimmig ist das alles nicht", findet Bezirksbeirätin Birgit Müller-Reis (Bunte Linke). Sie kann nämlich nicht verstehen, warum die Verwaltung den verkehrsberuhigten Bereich der Straße "Im Weiher" aufheben und in die Tempo-30-Zone integrieren will. Grund dafür ist die fehlende Aufenthaltsfunktion. In der jüngsten Bezirksbeiratssitzung sorgte das Thema wieder für Diskussionen.

Die Stadt will den Bereich umgestalten und dafür bislang schraffierte Flächen demarkieren - sowohl in der im Volksmund als "Spielstraße" bezeichneten Bereich und auch ein paar Meter weiter nördlich. Um dennoch die sichere Querung der Straße zu gewährleisten, soll eine "Pflanzeninsel" im östlichen Bereich gebaut werden, der allerdings zwei Parkplätze zum Opfer fallen würden.

Die Glascontainer sollen von der Ostseite auf die Westseite wechseln, also nahe am Wiesenweg stehen. Über die geplanten Maßnahmen, verbunden mit besseren "Sichtbeziehungen", war der Bezirksbeirat schon vor einem Jahr informiert worden. Einige Mitglieder hatten damals schon zu bedenken gegeben, dass die Straße "Im Weiher" von vielen Kindern als Schulweg genutzt werde.

Ebenso, dass eine Spielstraße, in der die Schrittgeschwindigkeit nicht eingehalten werde, immer noch sicherer sei als eine Tempo-30-Zone, durch die die Autos mit 50 Kilometern pro Stunde bretterten. Eine Gefahrenquelle sah man damals auch im Anlieferverkehr im Gewerbegebiet mit mehreren Supermärkten.

Die schweren Lastwagen biegen in der Regel allerdings vor der "Spielstraße" links in Richtung Bundesstraße B3 ab und kommen auch bei der Anfahrt nicht an dem verkehrsberuhigten Bereich vorbei. Diskussionsbedarf gab es angesichts nicht angekündigter mobiler Verkehrszählungen mit Kameras, zum Beispiel in den Pfädelsäckern. "Darüber hätte die Verwaltung die Bevölkerung vorab informieren müssen", findet Harald Stier (Linke).

Weitere Themen im Bezirksbeirat waren die Parkraumbewirtschaftung, die laut Daniel Kunz vom Amt für Verkehrsmanagement ab Juli auf den Norden des Stadtteils ausgeweitet wird, und die Anwendung der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung. Bei der Parkraumbewirtschaftung sei fraglich, wo die Fahrzeuge parken sollen, wenn die Dossenheimer Landstraße umgebaut wird. Und in Hinblick auf die Satzungen kam die Frage auf, ob mancherorts der Denkmalschutz einfach aufgehoben werde. Robert Bechtel (SPD) ärgert sich zum Beispiel darüber, dass die alte Gastwirtschaft "Zum Roten Ochsen" in der Mühltalstraße nun schon jahrelang leer stehe und dort bautechnisch anscheinend gar nichts geschehe.