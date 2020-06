Heidelberg. (RNZ/gin) Parkplätze sind in Heidelberg rar gesät. In allen Stadtteilen - auch in Handschuhsheim. Dort hat sich ein Problem seit der Einführung der drei Parkzonen (H1, H2 und H3) im Juli 2019 verschärft. Zunehmend parken Inhaberinnen und Inhaber von Anwohnerparkausweisen nicht in den für sie vorgesehen Parkzonen. Wer einen Bewohnerausweis für die Parkzone H1 besitzt, darf zum Beispiel nicht in den Zonen H2 oder H3 parken.

Daher wird der Gemeindevollzugsdienst der Stadt Heidelberg seine Kontrollen in Handschuhsheim ab Mittwoch, 1. Juli, verstärken.

Das Parken in falschen Zonen hat zu Verdrängungseffekten geführt, die den Parkdruck massiv erhöhen. Durch die verstärkten Kontrollen wird gleichzeitig auch die Verkehrs- und Schulwegsicherheit im Stadtteil verbessert. Anwohnerinnen und Anwohner werden über die geplante Verschärfung vorab mit entsprechenden Hinweiszetteln informiert.

Die Parkraumbewirtschaftung in Handschuhsheim ist im Juli 2019 auf den gesamten Stadtteil ausgeweitet worden. Damit hat die Stadt Heidelberg auf den Parkdruck reagiert, der sich seit der Einführung Anfang 2017 an den Rändern des Geltungsbereichs aufgebaut hatte.

Handschuhsheim ist seit der Erweiterung in die drei Parkzonen aufgeteilt. Das Parken ohne Ausweis ist hier zwischen 7 und 20 Uhr noch für maximal zwei Stunden möglich. Nur mit einem Bewohnerparkausweis darf man in der jeweiligen Zone zeitlich unbegrenzt parken.

Die ausgegebene Besucherkarten dürfen nicht dazu dienen, mehrere Geschäftsautos eines Betriebes in der Parkzone abzustellen. Der Missbrauch wird ab sofort ebenfalls geahndet.

Gesetzliche und ausgeschilderte Halte- und Parkverbote müssen auch mit Parkausweis beachtet werden. Die bisherigen reinen "Kurzzeitparkplätze" im Geltungsbereich bleiben erhalten.

Wo erhält man die Ausweise und was kosten sie?

Die Parkausweise können online unter www.heidelberg.de/anwohnerparken beantragt werden. Darüber hinaus erhält man sie im Bürgeramt Handschuhsheim in der Dossenheimer Landstraße 13.

Öffnungszeiten sind Montag 8 bis 12 Uhr, Dienstag 8 bis 16 Uhr, Mittwoch 8 bis 16 Uhr, Donnerstag 8 bis 18 Uhr und Freitag 8 bis 12 Uhr.

Die Ausweise kosten aktuell 36 Euro und sind ein Jahr lang nach Ausstellung gültig.