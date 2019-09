An den vier "Gum Walls" am Bismarckplatz kann man Kaugummis loswerden. Foto: Alex

Heidelberg. (hö) Auch in Heidelberg wird die sogenannte Gum Wall - also Kaugummi-Wand - getestet. Die gibt es schon seit einiger Zeit an den RNV-Haltestellen in Mannheim und Ludwigshafen, nun stellte auch das Amt für Abfallwirtschaft welche in Heidelberg auf. An diesen briefkastenähnlichen Tafeln, insgesamt vier am Bismarckplatz, kann jeder seinen Kaugummi einwerfen oder drankleben - Hauptsache, er wird nicht auf den Boden gespuckt.

Doch an den Gum Walls scheiden sich die Geister: Für die einen sind sie einfach nur eklig, für die anderen eine Möglichkeit, die Stadt sauberer zu halten. Und was meint Michael Kraft als Experte des zuständigen Amtes dazu? "Ja, sie werden schon genutzt, aber nicht von allen. Ich meine: Eine gute Idee, die sich aber nicht durchsetzen wird."

In die sechsmonatige Heidelberger Testphase sind auch die nagelneuen (und damit kaugummifreien) Haltestellen am Hauptbahnhof und an den Stadtwerken mit einbezogen. Kraft: "Da sieht man dann am besten, welchen Effekt diese Gum Walls haben - oder auch nicht haben."