Heidelberg. (pol/mare) Mit der Sicherheitspartnerschaft wollen die Stadt Heidelberg und die Polizei mehr gefühlte Sicherheit und weniger tatsächliche Kriminalität. Mehr Polizisten und Kontrollaktionen sollen unter anderem dafür sorgen. So waren Beamte der Polizei und des Heidelberger Ordnungsdienstes am Dienstag zwischen 13 und 20 Uhr am Hauptbahnhof und am Zentralen Omnibusbahnhof Heidelberg aktiv, wie die Polizei berichtet.

Demnach wurden insgesamt 150 Menschen kontrolliert. Insbesondere Fälle von Einbrüchen, Drogen- oder Diebstahlsdelikte waren im Fokus der Beamten. Einige Straftaten konnten die Beamten auch tatsächlich feststellen. So etwa Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz.

Nähere Zahlen nennt die Polizei nicht. Es wird lediglich mitgeteilt, dass vier Menschen verhaftet wurde, die per Haftbefehl gesucht wurden oder handgreiflich geworden waren.

Weitere Kontrollaktionen, das teilt die Politik mit, werden folgen.