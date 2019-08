Heidelberg. (pr/mare) Große Suchaktion am Neckar: Am Sonntag wurde eine Person am Heidelberger Neckarufer vermisst. Wie ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage bestätigt, wurde die Person gefunden und in ein Krankenhaus eingeliefert. Näheres zur Identität und dem Zustand der Person ist noch nicht bekannt.

Die Rettungskräfte waren gegen 18.45 Uhr mit einem Großaufgebot im Einsatz. Feuerwehr, DLRG und die Polizei beteiligten sich an der Suchaktion. Gegen 19.25 Uhr wurde die Person schließlich gefunden und umgehend behandelt.

Weiter Informationen folgen ...

Update: Sonntag, 11. August 2019, 20.26 Uhr