Heidelberg. (RNZ) Innerhalb von fünf Stunden waren alle Termine weg: Die beiden Impfnächte in der HNO-Praxis Horn/Choudry in der Uferstraße 8a in Neuenheim an diesem Montag sowie am Dienstag, 30. November, sind ausgebucht. 600 Impftermine standen zur Verfügung. "Aufgrund der erheblichen Nachfrage und dem Bedarf an Impfungen hat sich die Praxis entschlossen, eine weitere Impfnacht durchzuführen", teilen nun die Ärzte mit. Sie findet am Donnerstag, 2. Dezember, von 18 Uhr bis Mitternacht statt.

Außerdem bietet die Praxis am Sonntag, 12. Dezember, einen weiteren Impf-Termin an. Beim "Advents-Impfen" werden Booster-Impfungen, aber auch Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt. Wahrscheinlich stehen die mRNA-Impfstoffe von Biontech und von Moderna zur Verfügung – "dies hängt von den Zuteilungen ab", so die Praxis. Zuletzt rationierte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Biontech-Impfstoffe für Hausarztpraxen.

Info: Terminvereinbarung ab Montag, 22. November, unter www.hno-hd.de.