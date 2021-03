Von Sarah Hinney

Heidelberg. Was war das für ein Schreck im vergangenen Sommer: Sturmtief "Kirsten" hatte der prächtigen Trauerweide an der Neuenheimer Neckarwiese so zugesetzt, dass sie stark gekürzt werden musste. Ganz gerupft steht sie seither da – ausgerechnet jene Weide, die wohl zu den meistfotografiertesten in ganz Heidelberg gehörte.

Aber schon seit Mitte Februar stehen drei neue junge Weiden in direkter Nachbarschaft zu der Trauerweide. Letztere sollte ursprünglich im Herbst ganz gefällt werden, inzwischen hat man sich aber dagegen entschieden und will den Torso des 70 Jahre alten Baums als natürlichen Lebensraum erhalten. Die drei "Neuen" wirken noch recht klein und zart, sind aber schon ein gutes Dutzend Jahre alt. Angeschafft wurden sie dank einer Spende in Höhe von 2500 Euro von Rotary Club Heidelberg-Neckar und Rotaract Club Heidelberg-International. Beide Clubs hatten in der Vorweihnachtszeit gemeinsam einen Kalender mit Heidelberg-Motiven herausgegeben – der Verkaufserlös fließt in die Aktion "One Billion Trees", die es sich zum Ziel gesetzt hat, eine Million Bäume in einem Jahr zu pflanzen.

"Viele haben es sehr bedauert, dass die Trauerweide den Sturm nicht überstanden hat. Umso erfreulicher ist es, dass wir dank der großzügigen Spende an dieser Stelle jetzt sogar drei der malerischen Zierbäume pflanzen können. Da sie recht schnell wachsen, werden sie die Lücke hoffentlich zügig schließen", sagte Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain. Ernst Baader, Leiter des städtischen Landschafts- und Forstamts, ist da zuversichtlich. "Der Standort auf der Neckarwiese ist optimal", erklärte er am Montag vor Ort. Christoph Vanselow, Rotary Club Heidelberg-Neckar, betonte: "Das Thema Klima wird immer wichtiger." Umso mehr freute ihn, dass Rotary jetzt "symbolhaft einen Beitrag für die Stadt leisten konnte". Seine Mitstreiterin Verena Mandelbaum freute sich vor allem darüber, dass die Baumspende gemeinsam mit der Jugendorganisation Rotaract gestemmt wurde.