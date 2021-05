Auf der Rottehalle in Wieblingen wird nun der Strom für die Kompostierungsprozess fast komplett vor Ort erzeugt. Foto: Stadtwerke HD

Von Denis Schnur

Heidelberg. Pünktlich zum Pressetermin am Montagnachmittag kam die Sonne heraus und strahlte auf das Dach der großen Rottehalle im Wieblinger Recyclinghof. Das tut sie zwar seit vielen Jahren immer wieder – doch mittlerweile kann sich Rolf Friedel, der Leiter der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Heidelberg, darüber noch mehr freuen: Denn seit Ende April erzeugt eine Solaranlage auf dem Dach der Halle Strom – und zwar so viel wie keine andere Anlage auf einem Dach in Heidelberg.

Für die Höchstleistung von 700 Kilowatt reichte die Maisonne zwar noch nicht, aber weit entfernt sei man wohl auch nicht, erklärte Michael Teigeler, Geschäftsführer der Stadtwerke, die die Anlage errichtet haben und betreiben werden. Bei optimalen Bedingungen erzeuge die Anlage so viel Strom wie Solarpanele auf etwa 100 Einfamilienhäusern zusammen. Die Stadtwerke betreiben nur eine noch größere Anlage – die auf der ehemaligen Deponie Feilheck ganz im Süden der Stadt.

Über die neue Großanlage freuen sich Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (v.l.), Rolf Friedel, Leiter der Abfallwirtschaft, und Michael Teigeler, Geschäftsführer der Stadtwerke. Foto: Rothe

Für Rolf Friedel ist es bereits die siebte Solaranlage, die er auf einem Dach der Abfallwirtschaft in Betrieb nimmt – wenn auch mit Abstand die größte. "Wir sind ein großer Stromverbraucher, wollen aber möglichst energieautark werden", betonte er. Mittlerweile erzeuge man immerhin 30 Prozent des benötigten Stroms selbst. Die Energie, die auf dem Hallendach produziert werde, fließe komplett in den Kompostierungsprozess. "Der ist sehr energieintensiv, aber wir können so rund 94 Prozent des Bedarfs decken."

Damit wird der Strom größtenteils dort genutzt, wo er erzeugt wird – das entlaste auch die Netze, wie Teigeler erklärte. Außerdem spart die Abfallwirtschaft – und damit die Stadt – viel Geld, da sie die erzeugte Energie nicht einspeisen und "zurückkaufen" muss. "Diese Eigenbedarfsnutzung ist so erst seit einigen Jahren möglich", so Teigeler. "Nur dadurch ist die Anlage überhaupt wirtschaftlich."

Denn mit der Idee, die große Halle als Standort für eine PV-Anlage zu nutzen, gehe er schon lange schwanger, erklärte Friedel. Doch beim Bau der Rottehalle vor 25 Jahren habe man das Dach nach Norden ausgerichtet. "Die Solarenergie hatte man damals leider noch nicht auf dem Schirm – auch nicht bei der Statik." Deswegen dauerte es bis Anfang 2019, bis er das Projekt gemeinsam mit den Stadtwerken konkretisierte – denn in den vergangenen Jahren sind die Solarmodule deutlich effizienter und leichter geworden.

Damit ist das Vorhaben älter als der Klimaschutzaktionsplan der Stadt. Der habe den Prozess der Energiewende zwar dynamisiert, "aber wir haben natürlich vorher schon stark auf erneuerbare Energien gesetzt", so Teigeler. Geht es nach Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain nimmt der Prozess noch weiter Fahrt auf. "Wir haben ein unglaubliches Potenzial für Solarenergie in Deutschland und Heidelberg, was die Dächer angeht. Da müssen wir alle Möglichkeiten nutzen, die wir haben."