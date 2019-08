Von Timo Teufert

Heidelberg. Insgesamt 17 Freiwillige haben in zwei Gruppen in den letzten vier Wochen auf dem Heiligenberg den Waldboden nach Relikten aus der Keltenzeit durchkämmt: Als Teilnehmer der Lehrgrabung, die vom Förderkreis Archäologie in Baden, dem Freundeskreis des Kurpfälzischen Museums und der Schutzgemeinschaft Heiligenberg organisiert und finanziert wurde, halfen die Laien hier den Experten von Landesdenkmalamt und Kurpfälzischem Museum (KMH), den Wert des geschützten Denkmals zu überprüfen.

Die Beweggründe dafür, unter Anleitung von Tobias Schöneweis, Grabungstechniker des KMH und Grabungsleiter auf dem Heiligenberg, zwei Wochen lang für 120 Euro dort mitarbeiten zu können, sind höchst unterschiedlich: "Im Studium habe ich in der Theorie immer mit Grabungen zu tun, aber endlich kann ich dabei auch mal mitmachen", sagt etwa Robin Schilling aus Worms, der von den Eltern eines Freundes, die Mitglied im Förderkreis Archäologie sind, auf die Grabung aufmerksam gemacht wurde. Der 26-Jährige studiert in Salzburg Altertumswissenschaften und sagt über seine erste Grabung: "Es ist schön zu sehen, wie man die Strukturen im Boden erkennt." Die Arbeit am Heiligenberg gefällt ihm sehr gut: "Ich habe gemerkt, dass das etwas ist, was ich gerne weiter machen möchte."

Bei einer Lehrgrabung auf dem Heiligenberg, die vom Förderkreis Archäologie in Baden, dem Freundeskreis des Kurpfälzischen Museums und der Schutzgemeinschaft Heiligenberg organisiert und finanziert wurde, begeben sich ehrenamtliche Archäologen auf die Spuren der Kelten. Foto: Rothe

Livia Ulwer und Till Hinz sind gebürtige Handschuhsheimer und daher auch mit der Geschichte des Heiligenbergs verbunden. Sie studiert Archäologie in Berlin, er Forstwirtschaft in Freiburg. Trotz der Handschuhe hat sich Ulwer ein paar Blasen geholt, doch ihre Funde lassen die schmerzenden Hände vergessen: "Wir haben Spinnwirtel, Schleifsteine und eine Glasperle gefunden", sagt Hinz.

"Für mich ist das die perfekte Entspannung", berichtet hingegen Christian Kreutzer. Der Redakteur beim SWR hat sich extra für die Lehrgrabung Urlaub genommen. Er freut sich darüber, dass er den Schreibtisch gegen die Arbeit an der frischen Luft für zwei Wochen tauschen konnte. "Es ist spannend, die Steine aus einer Fläche Zentimeter für Zentimeter herauszuarbeiten", sagt der 51-Jährige.

Martin Lohneis geht demnächst in den Ruhestand und sucht dafür ein neues Betätigungsfeld. Er ist deshalb seit kurzem Mitglied im Förderkreis und hat für die Grabung seinen Resturlaub eingesetzt. "Die Detailarbeit ist unheimlich spannend, aber auch anstrengend. Wenn man sonst am Schreibtisch sitzt, kann man nachts gut schlafen", berichtet der 65-jährige Leimener, der in einem Labor in Karlsruhe arbeitet. Beim Ausgraben habe er schnell ein Gefühl dafür entwickelt, wie man Scherben erkenne: nämlich an der Farbe und an der Oberflächenbeschaffenheit.

Die gefundenen Scherben werden zunächst erfasst und auf kleinen gelben Zetteln der Fundort, die Tiefe, in der sie lagen, und die Verfärbung des Bodens notiert. Danach geht es zum Waschen: "Eine verantwortungsvolle Aufgabe", wie Renate Ludwig, Leiterin der Abteilung Archäologie/Denkmalschutz am KMH, betont. Denn man darf nichts durcheinanderbringen und auch nichts kaputtmachen. Mike Striffler hat sich der Aufgabe gestellt: "Die Herausforderung ist, zwischen Stein und Keramik zu unterscheiden", so der 67-Jährige. Nach dem Waschen müssen die Scherben unter Aufsicht trocknen, damit keiner der Gipfelbesucher einfach ein Souvenir mitnimmt. "Ich bin Heidelberger, und der Heiligenberg gehört für mich zu Heidelberg dazu. Als ich dann von der Ausgrabung gelesen habe, fiel mir ein, dass ich das schon immer einmal machen wollte", sagt Striffler. Er wollte vor allem lernen, worauf es bei einer Grabung ankommt. "Und natürlich auch das Scherbenfinden. Ich habe die größte gefunden - so groß wie eine Hand. Da ist man schon stolz darauf."

Wichtigstes Hilfsmittel: ein Sieb. Foto: Rothe

Mit der Lehrgrabung im Bereich der keltischen Siedlung auf dem Heiligenberg mit ihren zwei Ringwällen, die zur größten vorgeschichtlichen Höhensiedlung in Nordbaden zählt, sind die Verantwortlichen vom KMH hoch zufrieden: "Wir haben Aufschlüsse über die Wallkonstruktion bekommen", erklärt Ludwig. Denn in einem der drei Ausgrabungsfelder sind Schöneweis und sein Team auf Keilsteine gestoßen, die die hölzernen Ständer der Pfostenschlitzmauer, des Verteidigungsbauwerks der Kelten, gehalten haben: Zwischen Holzständern wurde eine Trockenmauer errichtet. "Der Wall wurde dann mit Erde und Steinen ausgeschüttet", erklärt der Grabungstechniker.

Ein solches Ergebnis hatten sich die Archäologen gar nicht erhofft: "Es war viel Glück, dass wir die Keilsteine so getroffen haben. Das ist eine ganz wichtige Aussage", so Ludwig. Datieren können die Archäologen jetzt auch die Entstehung des Walls: Denn zwischen den ganzen Steinen wurden viele Keramikscherben gefunden, die man jetzt zeitlich zurückverfolgen kann.