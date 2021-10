Heidelberg. (ani) Schon seit vielen Jahren wird im Heidelberger Gemeinderat diskutiert, ob die Sitzungen für die Bürger live im Internet übertragen werden sollen. Das scheiterte zuletzt immer wieder daran, dass einige Stadträte nicht ihr Einverständnis dafür gaben und die Stadt zudem Bedenken aufgrund rechtlicher Hürden anmeldete. Die sind nun offenbar ausgeräumt. Denn in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend kündigte Oberbürgermeister Eckart Würzner beiläufig an, dass schon die Sitzung des Gemeinderats am 10. November live ins Internet gestreamt werden.

Diese Ankündigung ließ zunächst einige verdutzte Stadträte zurück. Grünen-Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo fragte schließlich am Ende der Sitzung in der Fragezeit nach: "Haben wir richtig gehört, dass die Sitzungen jetzt öffentlich übertragen werden?" Das Stadtoberhaupt bestätigte: "Ja, ab der nächsten Gemeinderatssitzung werden sie direkt ins Netz gestellt, sodass man sie online verfolgen kann." Würzner betonte aber auch den "gigantischen technischen Aufwand" dahinter: Für den Livestream ab November wurde eigens ein Film-Gerät angeschafft, das automatisch das Bild derjenigen Stadträte ausblendet, die nicht gefilmt werden möchten.

Was nun zu diesem "Sinneswandel" geführt habe, wollte Cofie-Nunoo wissen. Das sei kein "Sinneswandel", meinte Würzner. Doch aufgrund der Corona-Pandemie sei ohnehin eine Person eingespannt, die die Sitzungen des Gemeinderats von der Empore des Großen Rathaussaales filme. Denn noch immer dürfen Presse und Bürger nicht gemeinsam mit den Stadträten im Rathaussaal sitzen. Für sie werden die Sitzungen in den Neuen Sitzungssaal übertragen.