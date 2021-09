Heidelberg. (pm/jasch) Eine 42 Kilometer lange Laufstrecke mit 1500 Höhenmetern – das ist die Herausforderung für die Läufer des 9. Gelita Trail Marathons am Sonntag, 3. Oktober, ab 11 Uhr in Heidelberg. Auf die Teilnehmer warten drei Gipfel-Anstiege. Nach 35 Kilometern führt die Strecke über die Himmelsleiter – eine aus 850 Stufen bestehende Sandstein-Treppe zum Königstuhl. Start und Ziel befinden sich am Karlsplatz.

Streckenführung:

Der Hauptlauf führt über Hauptstraße, Alte Brücke und Hirschgasse zum Philosophenweg und zur Thingstätte. Über den Weißen Stein geht es nach Ziegelhausen und Schlierbach. Im Anschluss warten die Herausforderungen Königstuhl und Himmelsleiter, ehe die Strecke vorbei an Molkenkur und Schloss zurück zum Ziel am Karlsplatz führt.

Beim "Long Distance Trail" über 50 Kilometer ist die Streckenführung bis zum Königsstuhl identisch. Dort beginnt der neue Teil mit einer Acht-Kilometer-Schleife in den Naturpark Michelsbrunnen über Wildererkreuz und Felsenmeer. Danach geht es über die Himmelsleiter zum Ziel am Karlsplatz. Beim Half-Trail müssen die Starter eine 30-Kilometer-Distanz mit rund 1325 Höhenmetern absolvieren.

Die Marathonstrecke wird an zwei Stellen abgekürzt: Nach knapp zehn Kilometern laufen die Teilnehmer aus dem Mühlental direkt auf den Weißen Stein, nach 28 Kilometern verzichten sie auf die Härtespitze Himmelsleiter und damit auf den Aufstieg zum Königstuhl.

Bereits am Samstag, 2. Oktober, findet um 17 Uhr der "Triple Perform Twilight Trail" mit einer Strecke von fünf Kilometern statt: Vom Startort Molkenkurweg geht es 245 Höhenmeter die Himmelsleiter hinauf zum Königstuhl und wieder zurück.

Straßensperrungen:

Für die Dauer der Veranstaltung muss die Laufstrecke aus Sicherheitsgründen für den öffentlichen Straßenverkehr gesperrt werden. Insbesondere die Hauptstraße zwischen Karlstor und Mönchgasse sowie Plankengasse, Friesenberg und Karlstraße sind am Sonntag, 3. Oktober, zwischen 10 und 19 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Als Umleitung dient der Schlossbergtunnel. Eine Einfahrt in das Parkhaus P13 ist nur bis 10 Uhr, die Ausfahrt erst wieder ab 19 Uhr möglich. Im Bereich zwischen Karlsplatz, Altstadt, Alter Brücke und Hirschgasse wird es im Zeitraum von etwa 10.30 bis 12.30 Uhr zu Einschränkungen kommen. Die L534 zwischen Alter Brücke und Hirschgasse ist während der Veranstaltung bis circa 12.30 Uhr voll gesperrt. Die B37 auf der anderen Neckarseite ist während der gesamten Veranstaltung in beide Richtungen frei befahrbar.

Die Ziegelhäuser Brücke ist während der gesamten Veranstaltungsdauer in beide Fahrtrichtungen befahrbar. Teilnehmer werden unterhalb der Benediktinerabtei Stift Neuburg durch die Unterführung auf den Leinpfad geleitet, sodass eine An- bzw. Abfahrt aus Ziegelhausen über die L534 jederzeit möglich ist.

Während der Veranstaltung kann die Zufahrt beziehungsweise Abfahrt aus Schlierbach von der B37 über den Bahnübergang am Bahnhof Schlierbach erfolgen.

Für Bewohner des Zechnerwegs in Schlierbach wird im Zeitraum zwischen 12 und 16.15 Uhr eine Schleuse eingerichtet, damit die Wohnhäuser erreicht werden können. Bewohner der Straßen "Am Aukopf" und "Am Schlierbachhang" können die An- und Abfahrt über die Wolfsbrunnensteige nutzen.