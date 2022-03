Von Karla Sommer

Heidelberg. Wenn zwei langjährige Bewohner des Wichernheims dort auch sterben müssten, dann stimme etwas mit unserem Sozialstaat nicht, und dann stimme auch mit Heidelberg etwas nicht. Das meinte Lukas Essig beim europaweit stattfindenden "Housing Action Day" am Samstag auf dem Bismarckplatz. Essig wohnt seit knapp zwei Jahren in der Einrichtung der Evangelischen Stadtmission Heidelberg, die sich für die Integration und Förderung wohnungsloser Menschen einsetzt, und wollte mithilfe dieses tragischen Beispiels auf die Ungerechtigkeit im Wohnungsbau und bei der Wohnungsvergabe in Heidelberg hinweisen. "Ohne sozialen Wohnungsbau haben wir keine Chance", sagte Essig, der selbst wohnungslos ist. Er beschwerte sich am Stand der Partei "Die Linke" öffentlich über "die asoziale Wohnungspolitik von Kommunalpolitik und Verwaltung".

Auf dem Bismarckplatz hatte sich eine Gruppe von Menschen versammelt, bestehend aus dem Heidelberger Mieterverein, HD-Vernetzt, dem "Arbeitskreis Umweltpolitik" des Nabu, den Grünen, der SPD, der GAL, der "Bunten Linken" und der Partei "die Linke". Sie setzen sich für bezahlbaren Wohnraum ein. Gemäß dem Motto "Wohnungen für Menschen statt für Profite" hatte die Sprecherin der Bürgerinitiative "Bündnis für Ankunftszentrum, Flüchtlinge und Flächenerhalt", Dorothee Hildebrandt, zu der Kundgebung aufgerufen. Hintergrund ist das Ziel, auch in Heidelberg ein Bündnis zu etablieren, das sich "für bezahlbaren Wohnraum und ein Ende des Mietwahnsinns" einsetzt – und das Ziel einer solidarischen Stadt verfolgt, die ein ökologisches, klimagerechtes Bauen und eine entsprechende Stadtentwicklung anstrebt.

Grünen-Stadtrat Manuel Steinbrenner warb in seiner Rede für eine "Wohnwende". Die Devise "Bauen, bauen, bauen" sei zwar schön und gut, aber sie müsse in der Konsequenz auch "bei denen ankommen, die Wohnraum dringend brauchen". Das heißt für ihn, wegzukommen von der Grundstücksvergabe an die Meistbietenden, die dann, wie in Heidelberg zu sehen sei, die gleichen eintönigen, dicht gedrängten und teuren Bauten hochziehen. Steinbrenner plädiert für eine kleinteilige Vergabe, zum Beispiel an Baugruppen, um damit "experimentelle Quartiere" zu ermöglichen.

Damit ist er nicht allein. Auch der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Lothar Binding fordert als Vertreter des Mietervereins mehr Wohnungen in öffentlicher Hand, sodass im günstigsten Fall gemeinschaftliche Projekte entstehen könnten. Denn "solange die Mieten den freien Kräften überlassen werden, steigen sie", so lautet seine Formel. Binding wies auf Bauträger hin, die mit Grundstücken spekulieren oder durch Leerstände den Wohnungsmarkt verknappen und damit verteuern.

Auch Ute Straub vom Netzwerk HD-Vernetzt, ein Zusammenschluss von gemeinschaftlichen Wohn- und Bauprojekten unterschiedlichster Art, unterstützt die Idee eines Bündnisses. Sie habe "gute Ideen für gemeinschaftliche Projekte", ähnlichen denen in der Südstadt. 80 Interessenten hätten sich bereits bei ihr gemeldet. "Für sie alle reicht es aber in Patrick-Henry-Village nicht", sagte Straub. Sie fordert von der Stadt mehr Baufläche für solche Projekte.

Dass leer stehende Wohnungen verfügbar gemacht werden und mehr saniert als neu gebaut werden muss – diese These vertritt Cornelia Wiethaler vom Nabu Heidelberg. Sie wendet sich vehement gegen den Abriss von Bestandswohnungen. Dagegen sei deren Sanierung "ökologisch und sozial". Wiethaler fordert kategorisch den "Baustopp für Neubauten". Ähnlich sieht es auch Linken-Stadtrat Bernd Zieger. Für Patrick-Henry-Village, wo "Tausende Wohnungen leer stehen" setzt er darauf, dass die Stadt dort bei der baulichen Entwicklung mehr Rechte und somit auch mehr Baufläche bekommt. "Anzeichen für Mietwucher" sieht Zieger auch in Heidelberg. Er fordert eine Mietpreisbremse nicht nur hier, sondern auch bundesweit.

Jaswinder Pal Rath vom Heidelberger Migrationsbeirat plädierte für das Bauen – "aber für jeden Menschen". Er wies damit auf die Erfahrungen von Menschen mit Migrationshintergrund hin, die oftmals kaum Chancen auf eine eigene Mietwohnung hätten. Auch Sahra Mirow, Fraktionsvorsitzende der Heidelberger Linken im Gemeinderat, begrüßte die Entstehung eines Heidelberger Bündnisses zur "Wohnwende", denn: "Ein Viertel der Heidelberger können sich nicht mit ausreichend Wohnraum versorgen" – und das bei immer weiter steigenden Mieten. Hier sei die Schmerzgrenze schon längst erreicht.

Die Resonanz auf die Veranstaltung war mit über 40 Teilnehmern groß, auch viele Passanten äußerten sich zu Wort. "Es kamen von Wohnungsnot Betroffene, die ihre Situation schilderten. Andere machten konkrete Vorschläge zum Klimaschutz und dem Flächenverbrauch im Wohnungsbau", sagte Dorothee Hildebrandt. Einige Passanten hätten auch die Frage aufgeworfen, ob mit dem Gemeinderat eine Änderung in der Wohnungspolitik möglich sei.

Info: Wer Interesse hat, sich an dem Aufbau eines Bündnisses für bezahlbares Wohnen zu beteiligen, kann sich per E-Mail an info@baff-phv-hd.de melden.