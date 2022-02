Von Holger Buchwald

Heidelberg. Es war die beste Essenszeit, als in der Küche ein Feuer ausbrach. Etwa 200 Gäste befanden sich gerade im voll besetzten Restaurant "Heid’s" in der Speyerer Straße, als die Dunstabzugshaube am Sonntag gegen 20.10 Uhr Feuer fing. Doch Helmut Heid und sein Team hatten großes Glück, wie der Geschäftsführer am Tag danach der RNZ berichtet. "Unter den Gästen waren zwei Feuerwehrleute. Sie haben sofort reagiert und konnten das Schlimmste verhindern."

Beide Männer eilten in die Küche und schnappten sich jeder einen Feuerlöscher. Einer bekämpfte die Flammen von unten, der andere von oben. Als die sofort alarmierte Berufsfeuerwehr eintraf, war der Brand bereits weitgehend gelöscht, die Besucher hatten sich ins Freie gerettet. Weil alle so geistesgegenwärtig reagiert haben, wurde bei dem Unglück niemand verletzt. "Es gab nicht einmal den Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung", berichtet Helmut Heid.

"Einige hatten bereits gegessen, andere warteten auf ihre Bestellung, als wir evakuieren mussten", erzählt der Geschäftsführer: "Und es war ganz toll, wie unsere Gäste reagiert haben." Denn obwohl ihnen gleich mitgeteilt worden sei, dass sie natürlich nichts bezahlen müssten, wollten fast alle trotzdem ihre Rechnung begleichen. Selbst am Montag habe das "Heid’s" noch Mails erhalten von Besuchern, die im Nachgang noch bezahlen wollten. "Wir werden keine Rechnung schicken, aber die Anteilnahme hat uns trotzdem gefreut", sagt Heid, der sein Restaurant nach aller Voraussicht wohl bereits am Freitag wieder öffnen kann.

Um weitere Schwelbrände ausschließen zu können, mussten die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Kirchheim am Sonntagabend laut Polizeibericht Teile des Dachs abtragen. Zur konkreten Ursache des Feuers ermitteln nun die Brandermittler des Polizeireviers Süd. Laut Helmut Heid müsse es sich aber um einen Fettbrand gehandelt haben: Die Lüftung am Holzkohlegrill sei sehr stark, die Flammen seien angezogen worden und so habe sich die Dunstabzugshaube entzündet. Ein Sachverständiger der Versicherung war bereits am Montag vor Ort. Heid: "Er bestätigte uns, dass unsere Lüftung halbjährlich gereinigt und gewartet wird." Der Schaden wird auf rund 25 000 Euro geschätzt.

Gegen 2 Uhr morgens war dann auch der Einsatz für Helmut Heid und sein Team zu Ende: "Die Feuerwehr hat noch nach Glutnestern gesucht. Und wir mussten einen Elektriker organisieren, damit unsere Kühlhäuser weiterlaufen." Die Sperrung stadteinwärts auf der Speyerer Straße war zu diesem Zeitpunkt schon wieder vier Stunden aufgehoben.

Update: Dienstag, 1. Februar 2022, 09.43 Uhr

200 Gäste von Brand im "Heid's" betroffen

Heidelberg. (pol/sake) Zu einem größeren Feuerwehreinsatz in der Speyerer Straße kam es am Sonntagabend. Das teilte die Polizei mit.

Der Brand, der im Restaurant "Heid's" in der Speyerer Straße ausgebrochen war, wurde von der Berufsfeuerwehr Heidelberg sowie der Freiwilligen Feuerwehr aus Kirchheim kurz nach deren Eintreffen bereits unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht. Um weitere Schwelbrände im Dachbereich des Restaurants ausschließen zu können, mussten jedoch im Anschluss an die Löscharbeiten Teile des Dachs abgetragen werden.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort wurde bekannt, dass der Brand im Bereich der Dunstabzugshaube ausgebrochen war. Die weiteren Ermittlungen zur konkreten Brandursache werden durch den Brandermittler des Polizeireviers Heidelberg-Süd geführt.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatten sich die etwa 200 Gäste und Mitarbeiter des Restaurants bereits ins Freie begeben. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 25.000 Euro.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde die Speyerer Straße stadteinwärts für den Verkehr gesperrt und in den Baumschulenweg abgeleitet. Der Verkehr stadtauswärts war bis auf die Linksabbiegerspur nicht beeinträchtigt. Aufgrund des nur mäßigen Fahrzeugverkehrs kam es nur temporär zu Verkehrsbehinderungen. Die Sperrungen konnten mit Einsatzend gegen 22 Uhr wieder aufgehoben werden.