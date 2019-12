Von Maria Stumpf

Heidelberg. Für die meisten Vierbeiner wird die Silvesternacht wohl wieder zum Albtraum. Denn nicht nur Hund, Katze und Kaninchen verkriechen sich vor Angst, wenn die Knallerei losgeht und Raketen zischen. Haustieren hilft dann vielleicht viel Zuwendung vom Lieblingsmenschen. Was aber passiert bei den Wildtieren im Zoo oder bei Tierheimbewohnern?

"Fressen beruhigt", hat Klaus Wünnemann, Direktor im Zoo im Neuenheimer Feld, schon mal den ersten guten Rat. "Am besten ist Fressen, das mit viel Beschäftigung verbunden ist." Grundsätzlich sei die wilde Knallerei für die feinen Gehöre der Tiere natürlich eine starke Belastung. "Es gibt aber auch ältere Tiere bei uns, die kennen das jährliche Silvesterspektakel schon und haben sich ein Stück weit wohl dran gewöhnt", meint er.

Hintergrund Sieben Tipps für Tierbesitzer in der Silvesternacht 1. Tiere, auch Freigängerkatzen, ins Haus holen, bevor die Knallerei losgeht. Rollläden, Vorhänge, Fenster und Türen schließen. 2. Den Hund rund um Silvester beim Gassigehen auch tagsüber gut sichern, damit er sich nicht losreißen kann, wenn er durch einen Knaller [+] Lesen Sie mehr Sieben Tipps für Tierbesitzer in der Silvesternacht 1. Tiere, auch Freigängerkatzen, ins Haus holen, bevor die Knallerei losgeht. Rollläden, Vorhänge, Fenster und Türen schließen. 2. Den Hund rund um Silvester beim Gassigehen auch tagsüber gut sichern, damit er sich nicht losreißen kann, wenn er durch einen Knaller erschrickt. 3. In der Silvesternacht frühzeitig Fernseher oder Radio anschalten. Die machen eine gewohnte Geräuschkulisse. 4. Käfige von Vögeln und Kleintieren wie Kaninchen und Meerschweinchen kann man mit einem Tuch abdecken. 5. Das Tier nicht allein lassen. Eine vertraute Person sollte während der Knallerei permanent anwesend sein. 6. Schleichen Hunde und Katzen trotzdem nervös herum oder verkriechen sich in Ecken, sollte man sich möglichst normal verhalten. Das gibt mehr Sicherheit, als wenn man sich betont mitleidend zuwendet. 7. Ist das Tier jedes Jahr richtig panisch, zittert zwei Tage lang nur, frisst nicht und mag auch nicht rausgehen, sollte man bereits vor Silvester nach Möglichkeiten suchen, dem Tier medizinisch zu helfen. (bms)

Empfindliche Tiere würden aber in Stallungen gebracht und extra abgeschirmt. "Wenn die Antilope als Fluchttier plötzlich einen Knaller im Gehege hätte, dann gibt es nur eine Reaktion: Schnell weg!" Auch auf die Menschenaffen würden die Tierpfleger schon in den Tagen vor Silvester besonders achten. "Raubtiere dagegen sind ziemlich relaxed und die meisten Vögel auch. Erinnert vielleicht an Tropengewitter."

Die Heidelberger Zoobewohner würden das ganze Jahr über immer mal mit kleinen unvorhersehbaren Situationen konfrontiert. "Auch ein Tier lernt, mit so etwas umzugehen. Das macht sie sicher. Früher haben wir Tiere zum Beispiel vor Baulärm total abgeschirmt, heute lassen wir sie bewusst eine Zeit lang zuschauen. Das finden die interessant." Und wo man in anderen Zeiten auf Zehenspitzen durchs Gehege ging, werde heute mal das Radio angedreht. "Das ist wie so eine Art Training für das Jahresende", scherzt der Zoodirektor. Trotzdem appelliert der Fachmann an alle Knallerfreunde, Böller und Raketen möglichst weit weg vom Zoo zu zünden.

Auf der anderen Neckarseite, an der Speyrer Schnauz, bereiten sich auch die Helferinnen und Helfer im Tierheim auf die Silvesternacht vor. "Aber wir haben keine großen Probleme", sagt Michelle Fänderich. Die stellvertretende Leiterin freut sich, dass das neu sanierte Tierheim als Zuhause für derzeit 28 Hunde, bis zu 35 Katzen und rund 30 Kleintiere "richtig gut schallisoliert ist." Gegen 20 Uhr werden alle Tiere eingesammelt und in das Haus gebracht. "Auch von den Raketen aus der Bahnstadt bekommen die fast nichts mit." Mutige Katzen könnten zwar auf Freigang bestehen. "Aber bei der Kälte bleiben die eh freiwillig drinnen."