Von Johanna Kober

Heidelberg. Eine lange Schlange vor der Kasse, kaum noch freie Sitzplätze, lautes Gelächter, aufgeklappte Laptops und schwere Bücher auf den Tischen – im Studententreffpunkt "Marstallcafé" ist nach langer Corona-Pause wieder Leben eingekehrt. An diesem Montag beginnt das Wintersemester, viele Erstsemester sind schon da. Für ganze drei Studienhalbjahre hatte die Corona-Pandemie das Leben vieler Studierender auf den Kopf gestellt – das ist jetzt vorbei.

"Genau diese Atmosphäre habe ich so sehr vermisst – ein Raum voll mit Studenten. Das macht mich wirklich glücklich", sagt die 21-jährige Micaela Barahona. Die junge Ecuadorianerin studiert an der Ruperto Carola Politikwissenschaften und Psychologie im dritten Semester – doch für sie wird es das erste mit Präsenzveranstaltungen sein. Zwei Semester lang saß die Studentin nur vor ihrem Bildschirm, zu Hause. Barahona erzählt von einer Lerngruppe, mit der sie monatelang die Inhalte der Vorlesungen durchgearbeitet habe. "Aber erst nach einem Jahr konnten wir uns dank niedriger Inzidenzzahlen treffen. Endlich konnte ich den bekannten Stimmen auch Gesichter zuordnen", sagt sie.

Die angehende Grundschullehrerin Helen Sütterlin freut sich auf die PH. Foto: privat

Die 21-jährige Mirjam Kroder studiert Italienisch, Englisch, Kunstgeschichte und Philosophie. Auch sie hat den Großteil ihres Studiums an der Uni Heidelberg über Videokonferenzen erlebt. Sie beschreibt: "Am Anfang war es noch nett, den Dozenten vom Bett aus zuzuhören. Aber nach einer Weile wurde der Alltag zunehmend monoton." Beide Studentinnen sind deshalb froh, dass das kommende Semester zumindest teilweise wieder in Präsenz stattfinden wird.

Ob die Studenten für Vorlesungen in die Hörsäle kommen dürfen, ist abhängig von der Teilnehmerzahl. Micaela Barahona wird nach aktuellem Stand weiterhin alle Vorlesungen online haben. "Aber zwei Seminare finden endlich in Präsenz statt und das ist schon viel wert", berichtet die Studentin. "Für meine beiden Fächer sind Diskussionen fundamental." Daher könne sie es kaum erwarten, mit ihren Kommilitonen in einem Raum zu sitzen und gemeinsam zu lernen. Durch die Mischung aus Präsenz- und Onlinelehre entstehe für Studenten mit längerer Anfahrt aber ein neues Problem, erzählt Barahona. Sie selbst wohnt in St. Leon-Rot, braucht für die Fahrt von Vorlesungen zu Hause zu Seminaren in der Uni länger, als die eingeplante Pause im Stundenplan vorsieht. Dadurch wird es schwer für sie, an allen Veranstaltungen vollständig teilzunehmen.

Für alle Präsenzseminare sind 3G-Nachweise erforderlich. Da Schnelltests seit vergangenem Montag kostenpflichtig sind, steht vielen ungeimpften Studenten jetzt eine zusätzliche finanzielle Belastung bevor. Aus diesem Grund hat die Universität zwei Testzentren aufgebaut, die bis Ende November für Studierende kostenlose Schnelltests anbieten.

Die 21-jährige Helen Sütterlin macht sich kaum Sorgen wegen einer möglichen Coronainfektion. Viele Studenten seien vollständig geimpft – "und das Leben muss auch einfach weitergehen". Doch auch für sie werden vorerst alle Vorlesungen an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg (PH) online stattfinden. "Das hat aber auch Vorteile", erklärt die angehende Grundschullehrerin. So kann sie ihr freiwilliges Praktikum in Lissabon beenden und parallel an den ersten Vorlesungen teilnehmen. Dennoch sagt sie deutlich: "Ein weiteres Semester mit ausschließlich Onlineveranstaltungen hätte meiner mentalen Gesundheit nicht gutgetan. Daher freue ich mich enorm, im vierten Semester zum ersten Mal einen Fuß in die Hochschule zu setzten." Sütterlin hilft nun als Tutorin Studenten im ersten Semester, sich in Heidelberg und der Hochschule zurechtzufinden. "Das ist irgendwie paradox, weil ich mich eigentlich selbst noch als ,Ersti‘ fühle und mich beispielsweise im Gebäude der PH noch gar nicht auskenne." Die Studentin habe das Gefühl, dass sie jetzt endlich anfange zu studieren – und das, obwohl bereits die Hälfte ihres Bachelorstudiums vorüber ist.

Mirjam Kroder freut sich unterdessen am meisten darauf, Kommilitonen vor und nach den Seminaren einfach über den Weg zu laufen. "Zu Pandemiezeiten musste man sich immer bewusst verabreden, dadurch hat die Spontanität im Alltag gefehlt", berichtet sie.

Das hat nun ein Ende. Und alle drei Studentinnen, da sind sie sich einig, können jetzt endlich ein ersehntes Stückchen Normalität genießen.