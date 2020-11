Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der Rückgang der Übernachtungszahlen in Heidelberg hat sich im September etwas abgeschwächt. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamts hervor. Dass es im Vergleich zum Vorjahresmonat "nur" rund 28 Prozent weniger Übernachtungen gab, gibt in den Augen von Johannes Arndt Anlass zur Hoffnung. Er betreibt die beiden Qube-Hotels in Bergheim und in der Bahnstadt und ist im Vorstand des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Rhein-Neckar.

"Natürlich ist das immer noch ein wahnsinniger Rückgang", betont Arndt. Es sei aber natürlich kein Vergleich zu den Lockdown-Monaten April und Mai. "Der August lief sogar relativ gut", sagt Arndt. Schließlich habe man in diesem Monat sowieso fast ausschließlich Touristen als Übernachtungsgäste. Außerhalb der Sommerferien merke man sehr viel stärker, dass beinahe der gesamte Bereich der Geschäftsreisen weggebrochen sei.

Johannes Arndt. Foto: Rothe

Während des aktuellen Teil-Lockdowns hat Arndt das "Qube eins" in der Bergheimer Straße komplett geschlossen. Das erst im Sommer frisch eröffnete zweite Hotel in der Bahnstadt läuft auf kleiner Flamme weiter. Dessen wenige Gäste kommen fast ausschließlich aus dem gewerblichen Bereich: Monteure, die Fahrstühle warten, oder Service-Personal für Fuhrparks. Das Restaurant und die Bar sind geschlossen.

"Klar ist das alles schlimm", betont Arndt, aber immerhin werde die Branche nicht alleingelassen. "Wir leben in einem tollen Land, uns wird geholfen." Da noch nicht ganz klar sei, wie die von der Bundesregierung versprochene "Novemberhilfe" aussehen werde, könne Arndt die Skepsis der Branche verstehen. "Wir hoffen aber, dass sich die Situation in fünf Monaten stark verbessert haben wird", glaubt der Hotelbesitzer – und hofft auch auf die neuen Impfstoffe, Therapien und Schnelltests im Kampf gegen das Coronavirus. "Natürlich wird das dann immer noch ein Thema sein, aber vielleicht nicht mehr so wie heute."

Hintergrund > Im Vergleich zu Mannheim und Stuttgart steht Heidelberg bei den Übernachtungszahlen noch relativ gut da. Besonders in der Landeshauptstadt, wo der Anteil der geschäftlichen Übernachtungen noch höher ist als in der Metropolregion Rhein-Neckar, ist der Rückgang viel [+] Lesen Sie mehr > Im Vergleich zu Mannheim und Stuttgart steht Heidelberg bei den Übernachtungszahlen noch relativ gut da. Besonders in der Landeshauptstadt, wo der Anteil der geschäftlichen Übernachtungen noch höher ist als in der Metropolregion Rhein-Neckar, ist der Rückgang viel stärker. > Die Septemberzahlen sind die aktuellsten, die das Statistische Landesamt ausgewertet hat. Für diesen Monat kommt Heidelberg auf 114.585 Übernachtungen, das macht im Vergleich zum September 2019 ein Minus von 28,81 Prozent. Mannheim kommt auf 91.990 Hotelgäste (- 39,69 %), Stuttgart auf 177.777 (- 50,62 %). > Betrachtet man die Zahlen von Januar bis September sind die Unterschiede bei den Rückgängen nicht mehr ganz so gravierend. Heidelberg kommt auf 668.241 Übernachtungen (- 46,02 %), Mannheim auf 634.326 (- 46,8 %), Stuttgart auf 1.375.677 (- 54,4 %). Dies liegt auch an dem hohen Anteil der ausländischen Gäste in Heidelberg (minus 140.281). hob

Richtig viel geholfen habe der Branche das Kurzarbeitergeld. "Ohne diese Möglichkeit wäre es chaotisch geworden", sagt Arndt. Von seinen rund 100 Angestellten in beiden Hotels kann er derzeit vielleicht noch 20 beschäftigen. Immerhin musste er durch dieses Arbeitsmarktinstrument niemanden entlassen, doch auch die Kurzarbeit sei für die betroffenen Mitarbeiter ein harter Einschnitt: Gehaltseinbußen und dann auch noch sehr viel Freizeit, mit der man in Corona-Zeiten wenig anfangen kann – damit müsse man erst einmal umgehen.

"Wir brauchen einen langen Atem, das wird ein Marathon", ist sich Arndt sicher. Noch sei völlig unklar, ob und wann die Hotelbranche wieder an die Boomphase der letzten Jahre anschließen könne. Er glaubt noch nicht einmal, dass er noch in diesem Jahr wieder regulär öffnen darf. "Die ersten zehn Januartage läuft eh nix und ob das Geschäft zur Monatsmitte wieder anläuft, ist auch die große Frage", sagt Arndt.

Den 79 Hotels, die es laut Tripadvisor in Heidelberg gibt, stehen schwierige Zeiten bevor. Ob sich die Branche gesund schrumpfen muss, sei noch nicht abzusehen, so Arndt. Bisher wurde nur das "Crowne Plaza" geschlossen. Wenn der zu verteilende Kuchen aber dauerhaft kleiner wird, werde es für manche Hoteliers schwierig. Zumal am Hauptbahnhof drei Großhotels gebaut werden. Ein weiteres in der Sofienstraße in der ehemaligen Post steht kurz vor der Eröffnung.