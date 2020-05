Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Egal, wie sehr sich das Leben in den vergangenen Wochen veränderte – eines blieb gleich: Einmal in der Woche wird der Müll abgeholt. Swen Kauzner (28) arbeitet seit zehn Jahren für die Heidelberger Abfallwirtschaft. Seine Einsatzgebiete: die Altstadt, Bergheim, Wieblingen und Ziegelhausen. Ein Gespräch über die Arbeitsbelastung in Corona-Zeiten und Dankesbotschaften, die es davor so nicht gab.

Herr Kauzner, produzieren die Heidelberger in Corona-Zeiten eigentlich mehr Müll als sonst?

Die Privathaushalte produzieren definitiv mehr Müll, ja. Die Restmülltonnen sind voller und schwerer. Dazu kommen Kartonagen, weil auch viel im Internet bestellt wird, und Grünschnitt, denn viele Leute arbeiten jetzt mehr im Garten, da sie Zeit haben. Bei den Gewerben hat man natürlich gemerkt, dass viele in letzter Zeit geschlossen hatten, aber das wird sich jetzt durch die Öffnungen wieder verändern.

Hat Corona Ihre Arbeit anstrengender oder entspannter gemacht?

In der Altstadt gibt es ja vor allem Geschäfte und Gastronomie, da war es in letzter Zeit also eher leichter. In den anderen Bezirken wie Bergheim oder Wieblingen, also dort, wo die großen Wohneinheiten sind, merkt man aber schon, dass man mehr Müll als sonst zu entsorgen hat.

Können Sie Ihre Arbeit nun schneller erledigen, da der Verkehr auf den Straßen weniger geworden ist?

Der Verkehr ist weniger geworden, aber dafür gibt es auch Straßen, die mehr zugeparkt sind. Und der Müll ist, wie gesagt, auch nicht überall weniger geworden. Schneller unterwegs sind wir daher nicht.

Arbeitet die Müllabfuhr denn immer noch in Vollzeit?

Ja, wir sind immer noch gleich besetzt wie vorher auch.

Wie schützen Sie sich gegen eine Infektion mit dem Virus?

Wir müssen auf jeden Fall den Mindestabstand einhalten, gerade zu den Kollegen. In den Fahrzeugen haben wir einen Kanister mit Wasser und Seife zur Handreinigung, außerdem hat jeder eine eigene Desinfektionsflasche bei sich. Wir tragen zwar wie immer Handschuhe bei der Arbeit, reinigen die Hände aber regelmäßig. Grundsätzlich sollen wir auch nicht in die Tonne greifen und Müll herausholen. Die Tonnen bleiben also eh zu, es sei denn sie stehen offen, weil zu viel Müll drin ist.

Tragen Sie auch Masken?

Ja, am Tag werden jedem von uns drei Einwegmasken zur Verfügung gestellt. Die ziehen wir auf, sobald wir in die Lkws oder Pkws einsteigen und den näheren Kontakt zu Kollegen nicht vermeiden können.

Erfahren Sie jetzt mehr Wertschätzung für Ihre Arbeit?

Da begegnet man solchen und solchen. Manche wechseln die Straßenseite, wenn sie uns sehen. Es gab auch einen Fall, da wurde ein Kollege als Bazillenträger beleidigt, aber das ist selten. Häufiger bekommt man nun auch mal ein Dankeschön oder die Menschen kommen raus und fragen, ob man ihren Zusatz an Müll mitnehmen kann. Kinder malen uns ab und zu auch Bilder, oder es hängen Zettel an den Eimern mit Botschaften wie "Danke, dass Ihr für uns arbeitet". Die Wertschätzung ist auf jeden Fall gestiegen.