Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Zwei Einbrüche, bei denen die Wohnungen verwüstet wurden, Einbrüche in die Halle 02 und in eine Schule, Bedrohung, versuchte Nötigung, Diebstähle, Körperverletzung und Sachbeschädigung: 13 Straftaten hat Kevin D. (Name geändert) als 17- und 18-Jähriger innerhalb nur eines Jahres begangen. Für einen der beiden Wohnungseinbrüche – er klaute dabei nicht nur Wertgegenstände, sondern verwüstete die Wohnung einer Familie und setzte sie anschließend unter Wasser – und für die Einbrüche in die Halle 02 wurde er im Januar zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.

Weil er dieses und die anderen Urteile nicht akzeptieren wollte, hat am Donnerstag das Landgericht erneut entschieden und ihn zu zwei Jahren und acht Monaten Jugendstrafe verurteilt. Das war möglich, weil auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt hatte. Im gleichen Verfahren wurde sein Freund zu drei Jahren und neun Monaten Haft wegen der beiden Wohnungseinbrüche verurteilt. Er war zur Tatzeit schon erwachsen. Am Amtsgericht war er noch zu dreieinhalb Jahren verurteilt worden – allerdings nur für einen der Einbrüche, bei dem auch allerhand Wertsachen wegkamen und die Wohnung verwüstet wurde.

Möglich war diese Verurteilung auch, weil Kevin D. die Taten gestanden hatte. Vorher hatte er sich nie zu den Vorwürfen geäußert. Jetzt erklärte er allerdings, er habe beide Einbrüche begangen – und sein Freund sei jeweils "dabei, aber nicht vor Ort" gewesen. Er habe jeweils darauf gedrängt, man sollte diese Einbrüche begehen, einmal Tipps gegeben, wie man in das Haus gelangen könne und das andere Mal die Tür des Mehrfamilienhauses geöffnet. Anschließend habe er jeweils einen Großteil der Beute bekommen. Dieser ältere Freund äußerte sich überhaupt nicht im Prozess.

Kevin D. habe nur gestanden, weil er eine Chance auf eine Bewährungsstrafe haben wollte, sagte Verteidiger Mark-Fabian Schumacher in seinem Plädoyer. Der Anwalt verteidigte den älteren Angeklagten. So sei das Geständnis mit großer Vorsicht zu genießen: Nie habe sich Kevin D. vorher geäußert. Plötzlich aber sage er etwas zu den Taten – und belaste seinen Mandanten. Darauf könne man die Verurteilung nicht stützen und sein Mandant sei freizusprechen, so Schumacher. Hans Hanagarth, Verteidiger von Kevin D., betonte die Aufrichtigkeit des Geständnisses. Sein Mandant komme aus schwierigen Verhältnissen, weil seine Mutter die Familie verlassen habe, als Kevin D. noch ein kleines Kind gewesen sei. Trotzdem habe sie damals auch das Kindergeld eingesackt. Sein Mandant habe sich dann den falschen Leuten angeschlossen, um Bestätigung zu bekommen. Diese Zeit sei aber vorbei, was er mit seinem Geständnis auch gezeigt habe. Außerdem wolle sein Mandant die 80.000 Euro, die als Schadensersatz bereits gegen ihn geltend gemacht wurden, bezahlen. "Er hat seine Lektion gelernt", so Hanagarth.

Staatsanwalt Thomas Bischoff ist in seinem Plädoyer nicht davon ausgegangen, dass Kevin D. seine Lektion gelernt hat. Wegen der vielen Straftaten und der "Dreistigkeit", so Bischoff, mit der sie begangen worden seien, beantragte er dreieinhalb Jahre Haft – eine recht hohe Strafe, wenn man bedenkt, dass der Einheitsstrafrahmen für solche Delikte im Jugendstrafrecht von einem halben bis zu fünf Jahren reicht. Im Jugendstrafrecht steht der Erziehungsgedanke im Vordergrund.

Und ein "erhebliches Erziehungsbedürfnis" attestierte der Vorsitzende Richter André Merz dem jungen Kevin D. in der Urteilsbegründung. Seine Taten zeugten "von einer erschreckenden Rücksichtslosigkeit und Empathielosigkeit", so der Richter. Hier eine Bewährungsstrafe zu verhängen, sei "fernliegend": "Das wäre ein vollkommen falsches Signal."