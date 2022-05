Von Lennart Schiek

Heidelberg. Constantin Keitel, 18, aus Bammental hat 2021 sein Abitur mit der Note 1,0 gemacht. Er will Medizin studieren, vorher absolviert er ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) auf der Herzstation der Heidelberger Kinderklinik. In einem Brief an die RNZ fordert er mehr Wertschätzung für FSJler. Im Gespräch erklärt er, an wen sich seine Kritik richtet – und was sich ändern soll.

Herr Keitel, gerade stehen wieder die Abiturprüfungen an. Würden Sie den Schulabgängern zu einem FSJ raten?

Definitiv! Nach der Schule fragt man sich normalerweise: "Wo möchte ich im Leben eigentlich stehen? Wer und besonders wie möchte ich mal sein?" So war das auch bei mir. Im FSJ kommt man dann mit unterschiedlichsten Menschen in Kontakt und hinterfragt so automatisch sich und seine eigenen Ansichten. Das trägt zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Zudem gewinnt man Abstand vom ständigen Leistungsdruck, der in Schule und Studium herrscht.

Dennoch äußern Sie in Ihrem Brief Kritik. Woran machen Sie diese fest?

Ich liebe mein FSJ, aber mir fehlt die Wertschätzung für unsere Arbeit. Denn immerhin geben wir Freiwillige auch einiges auf. Das beginnt schon mit dem zeitlichen Aspekt: Man verwendet ein Jahr seines Lebens auf die Arbeit in der Klinik. Ich habe, wie viele andere auch, mein Studium für ein Jahr nach hinten verschoben für das FSJ. Dieses eine Jahr kann entscheidend sein, weil in vielen wissenschaftlichen Forschungsfeldern – Physik, Chemie, Mathematik – das Alter eine große Rolle spielt. Bei gleicher Eignung werden jüngere Bewerber bevorzugt. Für den akademischen Lebenslauf ist ein FSJ also nicht zwingend von Vorteil.

Sie erwähnen in Ihrem Brief auch die geringe Bezahlung.

Finanziell ist ein FSJ nicht mit einem normalen Job zu vergleichen. Statt eines Arbeitslohnes bekommen wir 400 Euro "Taschengeld" im Monat. Davon müssen wir alle Kosten bestreiten: Verkehrstickets, Lebensmittel und so weiter. Es gibt zwar einige kostenlose Plätze in Wohnheimen, aber längst nicht jeder FSJler bekommt ein Zimmer. Wer nach der Schule Geld ansparen möchte, macht auf jeden Fall etwas anderes: Eine Freundin von mir hat sich statt eines Freiwilligendienstes für einen Mini-Job entschieden und verdient selbst mit Mindestlohn noch drei- bis viermal so viel pro Stunde wie wir FSJler. Für einkommensschwächere Menschen ist diese niedrige Bezahlung eine nicht zu überwindende Hürde.

Aber es ist doch nicht Sinn eines Freiwilligendienstes, viel Geld zu verdienen?

Natürlich nicht. Es geht eher ums Prinzip: Am Ende entscheidet man sich für ein FSJ, um etwas Gutes zu tun, also einen Dienst an der Gemeinschaft zu leisten. Im Gegenzug sollte man von der Politik aber ein Mindestmaß an Anerkennung erwarten dürfen. Stattdessen sind wir in vielen Bereichen gegenüber Studierenden und Auszubildenden schlechter gestellt: Allein für den ÖPNV zahle ich 550 Euro im Jahr, das Semesterticket für Studierende kostet 350 Euro jährlich. An vielen Vergünstigungen etwa in Museen, Kinos oder Fitnessstudios haben wir keinen Anteil.

Sie haben das Gefühl, dass ein FSJ im Alltagsleben zu wenig anerkannt wird?

Die Wertschätzung steht jedenfalls in keinem Verhältnis zum Aufwand. Denn vom Pflegemangel ist die Kinderklinik nicht ausgenommen. Jede Arbeitskraft wird gebraucht. Wir arbeiten acht Stunden pro Tag – und viel gesessen wird hier nicht. Eher muss man auch mal über die Station rennen, weil es oft schnell gehen muss. Und wir arbeiten im Schichtdienst. Gestern war Schichtwechsel, ich war um 22.30 Uhr zu Hause. Heute musste ich um 4.25 Uhr aufstehen, um zur Frühschicht wieder in der Klinik zu sein.

Haben Sie das Problem gegenüber Ihrem Arbeitgeber angesprochen?

Wir haben uns sowohl an die Klinik als auch an die FSJ-Trägerorganisation, den Internationalen Bund, gewandt. Aber die Kommunikation ist hier sehr schleppend. Die Beziehungen zwischen Einsatzstelle, Trägerorganisation und Freiwilligen sind oft unklar und verworren. Das macht es schwer, Verantwortlichkeiten zu identifizieren. Viele Rahmenbedingungen sind allerdings auch gesetzlich vorgeschrieben, zum Beispiel die Frage, inwieweit Freiwillige zum Ausgleich der Pandemiebelastungen einen Corona-Bonus erhalten.

Wurden FSJler im Rahmen dieser Bonuszahlungen berücksichtigt?

Beim letzten Corona-Bonus wurden Freiwillige überhaupt nicht erwähnt, im aktuellen Gesetzesentwurf sind nur die FSJler in den Pflegeeinrichtungen erfasst, nicht die Freiwilligen auf den medizinischen Stationen. Ich weiß nicht, ob das eine bewusste Entscheidung der Politik war oder wir einfach vergessen wurden. Das Gefühl, das diese Behandlung auslöst, ist jedenfalls: Unsere Arbeit ist minderwertig. Das muss sich ändern, wenn man junge Menschen nicht von einem Freiwilligendienst abschrecken will.

In letzter Zeit wurden politische Stimmen laut, die eine Wiedereinführung eines verpflichtenden Zivildienstes als Alternative zur Wehrpflicht fordern. Könnte das eine Antwort sein?

Meiner Meinung nach macht man es sich zu einfach, wenn man ein soziales oder ökologisches Engagement zur Pflicht erklärt. Wenn es ein gesamtgesellschaftliches Interesse daran gibt, dass junge Menschen etwas zur Gemeinschaft beitragen, dann muss man von staatlicher Seite aus Anreize dafür schaffen, dass sie es freiwillig tun. Wenn die Rahmenbedingungen sich bessern, wird ein FSJ doch automatisch attraktiver. Dann könnte ein soziales Jahr nach der Schule zur gesellschaftlichen Normalität werden. Und das würde nicht nur den Freiwilligen zugutekommen, sondern allen.