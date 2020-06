Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Sie sieht aus wie "Wellness für Wildschweine" und wird wohl auch so genutzt: Die "Häuselsberg-Suhle" im Stadtwald von Rohrbach, rund 200 Meter südlich des Promenadenwegs. Der Tümpel ist aber auch Laichgewässer und Lebensraum für Amphibien wie Grasfrosch, Erdkröte, Feuersalamander und Bergmolch. Das sonnige Frühjahr mit spärlichen Regenfällen hat das stehende Gewässer weitgehend austrocknen lassen. Deshalb musste jetzt die Feuerwehr ran, um es mit über 50.000 Liter Wasser aufzufüllen. Unter Führung von Stadtbrandmeister Uwe Bender wurde aus der Aktion des Umweltamtes eine Übung für elf Mitglieder der Freiwilligen Wehren Rohrbach und Kirchheim.

Von zwei Seiten aus soll bewässert werden. Nördlich des Tümpels kommt ein "Sprühstrahler" zum Einsatz. "Diese Strahler haben sich bei der Brandbekämpfung bewährt, weil sie die Wärme binden und dabei pro Minute nur 25 Liter Wasser verbrauchen", erklärt Bender. Doch dann wird der Strahler nach ein paar Minuten abgeschaltet. Grund dafür ist laut Einsatzleiter zu wenig Druck in den Schläuchen, nachdem der Hydrant "eine auffällig eingeschränkte Leistung" aufwies. Der Sache müsse man nachgehen und den Schaden beheben. Nun sprudelt es mit drei Verteilern heftiger aus dem anderen Rohr. Etwa 30 Minuten sollte die Aktion dauern, dann werden aber doch gut zwei Stunden draus. Im Anschluss haben die Freiwilligen Feuerwehren auch noch das Thema "Schlauchreinigen" bei der Berufsfeuerwehr auf dem Schirm.

Im Stadtwald gibt es insgesamt 66 Tümpel, die vom Verein "Heidelberger Biotopschutz" unter Regie von Thomas Trabold zum Teil schon seit Jahrzehnten gepflegt werden oder neu angelegt wurden. Auch der "Arbeitskreis Amphibien" des Naturschutzbunds (Nabu) ist auf dem Gebiet aktiv. In Gummistiefeln und mit Spaten sind am späten Nachmittag Ronny Schwalbe und Max Meißner in der "Häuselsberg-Suhle" anzutreffen, um letzte Vorbereitungen vor der Bewässerung des Biotops zu treffen. Dieses wurde jüngst mit dem Bagger ausgehoben, um auf größerer Fläche möglichst vielen Individuen eine Überlebenschance zu bieten.

Am Lützelbrunnenweg südlich des Europäischen Labors für Molekularbiologie (EMBL) waren in den letzten Wochen viele ehrenamtliche "Wasserträger" unterwegs, um Amphibien das Leben zu retten. Vom Wasserhahn auf dem EMBL-Außengelände trugen sie die Kanister mehrere Hundert Meter über zum Teil schmale Pfade zum Einsatzort. Das war anstrengend, aber doch eher der "Tropfen auf den heißen Stein". Deshalb will Revierförster Bruno Gabel demnächst mit einem 8000-Liter-Wasserbehälter für den nassen Nachschub sorgen. Ein befreundeter Landwirt stellt ihn zur Verfügung. Dass es einfach nicht regnen will, macht dem Förster Sorgen. Schließlich sind durch die Trockenheit nicht nur Amphibien, sondern auch Bäume gefährdet.