Heidelberg. (mün) Heidelbergs größtes Freibad, das Tiergartenbad in der Tiergartenstraße, startet am kommenden Samstag in die Saison. Los geht es am 18. Mai um 10 Uhr (bis 19 Uhr).

Vorerst sind die regulären Öffnungszeiten (dann ab kommenden Sonntag) von 11 bis 19 Uhr. Diese können aber - je nach Wetterlage - zur Hauptsaison verlängert werden, teilen die Stadtwerke mit.

Im Tiergartenbad gibt es neben der Liegewiese eine Breitwellenrutsche, eine Sprunganlage sowie Basketball- und Volleyballplätze. Auf dem Spielplatz, dem Wasserspielplatz oder im Planschbecken mit Sonnensegel können sich die kleinen Gäste die Zeit vertreiben.

Das sind die derzeit geltenden Eintrittspreise für das Tiergartenbad:

> Einzeleintritt

Erwachsene: 4 Euro

Ermäßigte: 2,50 Euro

Familienkarte (beim Bad-Team erhältlich): 8 Euro

> 10er-Karten

Erwachsene 36 Euro

Ermäßigte: 22,50 Euro

> Saisonkarte Tiergartenbad

Erwachsene: 80 Euro

Ermäßigte: 50 Euro