Heidelberg. Geht es nach OB Eckart Würzner und der Stadtverwaltung, dann fahren ab Herbst alle Heidelberger unter 18 Jahren kostenlos mit dem Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) – und alle über 60-Jährige erhalten einen Zuschuss von 200 Euro zum Jahresticket. Das würde die Stadt im laufenden Jahr 3,4 Millionen Euro sowie ab 2023 wohl 8,7 Millionen Euro kosten, könnte wegen der landesweiten Einführung des 365-Euro-Tickets aber auch günstiger werden.

Zu diesem Ergebnis kommen Vertreter einer Fachfirma, die für den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) eine umfangreiche Kostenanalyse durchgeführt und diese am Mittwochabend im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität vorgestellt haben. Allerdings fahren die beiden Gruppen in dieser Kalkulation nicht nur im Stadtgebiet, sondern im gesamten Verbund kostenlos, denn sie orientiert sich an den Preisen von Maxx-Ticket und der Karte ab 60, die beide ebenfalls verbundweit gelten.

Den Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, GAL, Linke sowie "Bunte Linke" ist das zu teuer. In einem gemeinsamen Antrag haben sie deshalb die Verwaltung beauftragt, die Kosten für sieben weitere Varianten eines kostenlosen beziehungsweise preisreduzierten ÖPNV zu prüfen, der ausschließlich für das Stadtgebiet und nicht für den ganzen Verbund gilt. Erst wenn diese Zahlen vorliegen, wollen die Fraktionen darüber abstimmen. Eine knappe Mehrheit stimmte dem Antrag zu, zur Abstimmung über den Verwaltungsvorschlag kam es also nicht.

"Warum sollten wir ein Ticket für den ganzen Verbund finanzieren, wenn die Schüler nur in Heidelberg in die Schule gehen?", sagte Sören Michelsburg (SPD). Er betonte aber auch, dass er es grundsätzlich befürworte, wenn der ÖPNV für Jugendliche und Ältere günstiger würde. Christoph Rotfuß (Grüne) hingegen erklärte, er sehe einen pauschal kostenlosen ÖPNV für bestimmte Altersgruppen kritisch. "Wir wollen Personen, die wenig verdienen, gezielt fördern."

Nicolá Lutzmann (Grüne) kritisierte ebenfalls das "Gießkannenprinzip". Und Michael Pfeiffer (GAL) betonte, dass es schließlich die Eltern seien, die das Maxx-Ticket zahlten. "Und es gibt viele Eltern in Heidelberg, die sich das leisten können. Die brauchen diese Almosen, die wir jetzt verteilen, nicht."

Das wollte Noah Ries, Jugendgemeinderat, so nicht stehen lassen: "Ich hätte die Almosen gerne. Wir Jugendlichen sind nicht so frei wie Sie als Erwachsene. Wenn unsere Eltern sagen, sie zahlen uns kein Maxx-Ticket, dann können wir gar nichts tun." Bärbel Sauer, Amt für Verkehrsmanagement, sprang Ries zur Seite und brach außerdem eine Lanze für die verbundweite Gültigkeit. "Die war uns besonders wichtig. Wir kriegen eine Mobilitätswende nur dann hin, wenn wir verbundweit denken".

Beim kostenlosen Angebot für alle Unter-18-Jährigen gehe es außerdem um Wertschätzung und Anerkennung für Kinder und Jugendliche. "Dafür, dass ihr die Lasten der Emissionen zu tragen habt, bekommt ihr jetzt einen kostenlosen ÖPNV", sagte Sauer. Auch Sitzungsleiter und Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck fand das "Gießkannenprinzip in diesem Fall nachvollziehbar". Er verwies außerdem darauf, wie aufwendig die seitenlange Kostenkalkulation des VRN allein für zwei Personengruppen gewesen sei. "Für sieben Personengruppen und Untervarianten kann das ja kein Mensch ausrechnen bis September", so Odszuck. Auch die Fachleute vom VRN meldeten Zweifel an, ob das zu schaffen sei. "Es wird sportlich."

Marliese Heldner (Die Heidelberger) wunderte sich über die kritischen Anmerkungen zum kostenlosen ÖPNV. Auch Alexander Föhr (CDU) unterstützte den Vorschlag der Stadtverwaltung: "Jugendliche und Senioren sind beides gute Zielgruppen". Der CDU-Stadtrat äußerte außerdem den Verdacht, der Antrag auf Überprüfung weiterer Varianten, diene nur dazu, "das Ganze für Monate aufzuschieben". Die Mehrheit des Jugendgemeinderats befürwortet die Einführung des kostenlosen Nahverkehrs für Unter-18-Jährige und gab im Nachgang der Sitzung eine entsprechende Erklärung ab: Sowohl die Entlastung von Familien als auch der Umweltschutz und die Verbesserung der Mobilität Jugendlicher seien Argumente dafür.