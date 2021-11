Heidelberg. (RNZ) Aufklären über die Lage und die Kultur in Belarus. Das möchte der Kulturverein Belarus - und zeigt dafür ab Sonntag, 7. November, ausgestellte Arbeiten von belarusischen Journalisten und Fotografen in der Christuskirche in der Heidelberger Weststadt. Kuratiert durch den unabhängigen Presseclub Belarus geben die ausgestellten Aufnahmen Einblicke in die Geschehnisse des vergangenen Sommers in der belarusischen Hauptstadt Minsk.