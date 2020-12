Felix Eitler und Christian Michaeli (v.l.) sind seit zwei Jahren mit ihrem Start-up „Compleat Food“ in Heidelberg am Start und haben noch große Pläne. Foto: Friederike Hentschel

Von Katharina Kausche

Heidelberg. Gesundes Fast Food als Snack nach dem Fitnesstraining – das ist die Idee hinter dem Heidelberger Start-up "Compleat Food". Und die Idee kommt auch gut an, Seit 2018 steht die kleine Firma mit einem sogenannten Foodtruck an der Eppelheimer Straße vor dem "Venice Beach" und verkauft Bowls mit frischen Zutaten.

Das Problem: Das Fitnessstudio ist seit November wieder geschlossen. Der Foodtruck darf zwar weiter Essen verkaufen, aber Laufkundschaft gibt es im Gewerbegebiet zurzeit kaum. Die beiden Gründer wollen deshalb einen anderen Standort aufbauen – bislang jedoch ohne Erfolg.

2018 haben Christian Michaeli und Felix Eitler "Compleat Food" gegründet. Im Rahmen ihres Masterstudiums sollten die beiden 29-Jährigen ein Businessmodell entwerfen. Die Idee, gesundes Essen vor Fitnessstudios anzubieten, kam gut an und die beiden Gründer bauten ihr Start-up nach dem Studium weiter auf. Mit "Venice Beach" fanden die zwei jungen Männer auch prompt einen Partner. Die Pläne für 2020 waren eigentlich groß: Michaeli und Eitler wollten "Compleat Food" zur deutschlandweiten Marke aufbauen. Ein weiterer Truck für ein Fitnessstudio in Mannheim sollte der nächste Schritt sein. "Dann kam erst mal der Stillstand", sagt Christian Michaeli. Essen darf "Compleat Food" an seinem Standort trotzdem noch verkaufen, aber die Kundschaft fehlt.

Die beiden Gründer wollten daraufhin eine Parkfläche an der Speyerer Straße anmieten. "Der Platz ist zugewachsen, gehört der Stadt und wird nicht genutzt", erklärt Eitel. "Damit wären wir zumindest an einer Hauptstraße", begründet er die Wahl. Allerdings lehnte das Liegenschaftsamt die Anfrage im Mai ab. Der Plan habe den Verkauf und Kundenparkplätze über ein angrenzendes Grundstück hinaus vorgesehen, begründet die Stadt Heidelberg auf Nachfrage der RNZ die ablehnende Entscheidung. Michaeli und Eitel sehen das anders.

"Auf unserem Plan war genug Platz für den Foodtruck und zwei Kundenparkplätze, ohne dass ein angrenzendes Grundstück betroffen wäre", sagen sie. Die Stadt argumentiert außerdem, dass die Verkehrssituation vor Ort problematisch sei. Es habe die Befürchtung bestanden, dass der Fuß- und Radweg durch Kunden von "Compleat Food" zugeparkt werden könnte. Vorerst wird "Compleat Food" also keinen weiteren Standort an der Speyerer Straße aufbauen können.

"Das trifft uns hart", sagt Felix Eitel. "Uns ist aber auch klar, dass es keine Lösung für jeden Einzelnen geben kann." Resigniert seien die beiden dennoch. "Im Prinzip wird uns nicht geholfen – und selbst helfen konnten wir uns auch nicht", so Michaeli. "Wir hätten uns einfach ein paar Lösungsvorschläge gewünscht." Schließlich sei es auch im Interesse der Stadt, dass lokale Start-ups auch vor Ort bleiben. "Nicht einmal den ,Dankeschein‘ darf man bei uns einlösen", sagt Michaeli. "Wir mussten laut der Corona-Verordnung nicht schließen, weil wir unser Essen sowieso zum Mitnehmen verkaufen." Genau diese Schließung ist aber die Bedingung für die Teilnahme an der Hilfsaktion der Stadt.

"Wir haben Glück, dass wir so tolle Stammkunden haben", sagt Felix Eitel. "Die unterstützen uns sehr." Mittlerweile liefert "Compleat Food" auch. Dafür arbeiten sie mit dem Heidelberger Unternehmen "Urbanworxx" zusammen. Auch die Expansionspläne des Start-ups laufen weiter. "Wir hoffen natürlich, dass es dann im kommenden Jahr losgehen kann", so Eitel.