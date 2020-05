Heidelberg. (pol/mün) Warum es zu dieser Auseinandersetzung in der Nacht zu Samstag kam, das steht noch nicht fest. Aber es wurden fünf Tatverdächtige im Heidelberger Hasenleiser festgenommen, von denen einer auch Polizisten angegriffen haben soll.

Fest steht, dass es um vier Uhr an der Haltestelle Freiburger Straße ein Zusammentreffen zwischen dem späteren Opfer und dem Anführer einer fünfköpfigen Gruppe gab, berichtet die Polizei. Dabei soll es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein und das Quintett soll auf den 19-Jährigen eingeschlagen haben.

Dem jungen Mann wurde eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Mit einer Platzwunde am Kopf konnte er in ein Auto seiner Freunde flüchten, die in der Nähe warteten. Sie brachten der Verletzten in eine Klinik.

Auf dem Weg dorthin alarmierten sie die Polizei und die fahndete mit mehreren Streifen nach den Tatverdächtigen. Die fünf jungen Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren wurden in der Nähe des Tatortes gefunden und festgenommen.

Gegen alle fünf wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Nach Angaben der Polizei soll ein 20-Jähriger als Rädelsführer auch zwei Beamte leicht verletzt haben. Er habe sich der Festnahme widersetzen wollen. Er wird zudem wegen Verdachts des Tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte/Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.