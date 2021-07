Heidelberg. (hob) Nach der Walpurgisnacht beschwerten sich einige Spaziergänger, dass der Heiligenberg rund um die Thingstätte einer "Festung" geglichen habe. Da in früheren Jahren häufig Tausende "Hexen" dort ausgelassen gefeiert hatten, ließ die Stadt den Ort weiträumig einzäunen. Eine Maßnahme, die einige angesichts der Corona-Pandemie für überzogen hielten. Nun wollte Stadtrat Björn Leuzinger ("die Partei") in der Fragezeit des Gemeinderates wissen, welche Kosten "die Errichtung der Festung Thingstätte vom 30. April bis 1. Mai inklusive Personal und so weiter" gekostet habe. Die Zusammenkunft mehrerer Menschen sei ohnehin verboten gewesen. "Warum hielten Sie eine Umzäunung und Ausleuchtung für notwendig?"

Laut Stadt kostete die Zaunanlage in der Walpurgisnacht 18.965,27 Euro, das Sicherungspersonal 2892,82 Euro und die mobilen Toiletten und Sonstiges 1426,06 Euro. Die Begründung der Stadt für die Maßnahmen: "Da in der Nacht die Ausgangssperre aufgehoben wurde, war auch nach polizeilichen Erkenntnissen mit einem Andrang zu rechnen."