Die Jugendlichen nahmen das „Feierbad“ gut an. Anwohner in Wieblingen störte der Lärm. Foto: Rothe

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Für die Jugendlichen war es eine großartige Sache, für einige Anwohner in Wieblingen das Gegenteil – das "Feierbad". Am 31. Juli war es auf dem ehemaligen Gelände des Schwimmbadclubs eingerichtet worden, um jungen Menschen nach monatelanger Pandemie wieder eine Möglichkeit zum Feiern zu geben. Ins Leben gerufen wurde die Partylocation von verschiedenen Jugendgruppierungen, Nachtbürgermeister Jimmy Kneipp, Heidelberg Marketing und der Stadt. Die jungen Leute nahmen das Angebot begeistert an.

Wenig begeistert zeigten sich Anwohner in Wieblingen – sie beklagten den Lärm, der über den Fluss hinweg in den Stadtteil schallte. Auch in der jüngsten Sitzung des Bezirksbeirats Wieblingen gab es noch einmal eine Aussprache zum Thema Lärm und "Feierbad". Nachtbürgermeister Kneipp war zur Sitzung gekommen und erläuterte den Räten eingangs noch einmal Idee sowie Umsetzung des Projekts und warb für Verständnis für die Jugend.

Bei Elsa Becke (Bunte Linke) verfing das nicht. Sie bezeichnete das "Feierbad" als "Zumutung wegen des ohrenbetäubenden Lärms". Christina Kreckel-Arslan (Grüne) sagte, dass sie zwar Verständnis für die Jugendlichen habe, aber in der Pandemie schließlich alle zurückgesteckt hätten. Das Feiern der Jugend könne deshalb nicht zulasten der Anwohner gehen.

Überdies ärgerte sich die Bezirksbeirätin darüber, dass auch aus der Ochsenkopfwiese ein "Partygelände" gemacht worden sei. Letzterem widersprach Kneipp. Auf der Wiese sei keine Event-Location eingerichtet worden, sondern ein "Chillout-Areal". Simon Hnilica (Grüne) brach eine Lanze für die Jugendlichen. Sie hätten am meisten unter der Pandemie gelitten. "Da ist es wichtig, dass man ihnen etwas anbietet." Hnilica gab allerdings zu, vom "Feierbad" nichts mitbekommen zu haben. "Ich wohne an der Autobahn, ich habe anderen Lärm." Lärm in Wieblingen sei insgesamt ein großes Thema, aber nicht der Lärm, der wenige Tage im Jahr vom "Feierbad" ausgehe.

Regine Buyer (GAL) sah das völlig anders. In ihrer Wohnung war ein Lärmgutachten durchgeführt worden, dessen Ergebnis klar zeigte, dass es zu laut war. Nach der Reduzierung der Lautstärke sei das "Feierbad" zumindest erträglich gewesen, räumte sie ein. Kritik übte sie an Nachtbürgermeister Kneipp, der laut Buyer auf konstruktive Vorschläge, die Anwohner per E-Mail an ihn geschickt hätten, nicht geantwortet habe. Einig war man sich am Ende, dass man in der nächsten Sitzung mit Jugendlichen ins Gespräch kommen will. Welche Jugendlichen das konkret sein sollen, bliebt vorerst offen.