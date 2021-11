Von Holger Buchwald

Heidelberg. Es geht um einen Nachlass mit einem geschätzten Wert von rund 20 Millionen Euro, um die Zukunft eines Heidelberger Traditionsbetriebs und um einen jahrzehntelang andauernden Familienzwist, bei dem einer der Protagonisten aufgrund seiner Alkoholsucht mehrere Jahre auf der Straße lebte. Für Pierre-Alain Meid, einen der potenziellen Erben, geht es aber vor allem um eine unerträgliche Hängepartie, die alte Wunden aufreißt.

Die Geschichte beginnt am 23. September 2020. Renate Meid, Inhaberin des Geschäfts "Leder Meid" in der Heidelberger Hauptstraße, stirbt kinderlos. Kurz darauf erhält Pierre-Alain Meid eine E-Mail von der Nachlassverwalterin. Die Nachricht kann er kaum fassen: Er sei Erbe des stattlichen Vermögens, zu dem nicht nur das Geschäfts- und Wohnhaus in der Hauptstraße gehören, sondern auch eine Villa im Rohrbacher Panoramaweg und eine Doppelhaushälfte in Sandhausen sowie fünf Appartements in einem Hotel in Bad Kissingen.

Die Nachricht wühlt ihn auf, sie weckt Erinnerungen an seinen 2008 verstorbenen Vater Peter Meid, Renates Bruder. "Er war das schwarze Schaf der Familie, lebte zeitweise auf der Straße und war Alkoholiker." 1986, damals war er selbst 15 Jahre alt, hat Pierre-Alain Meid seinen Vater zum letzten Mal gesehen. Von der Straßenbahn aus, wie er verwahrlost im Parka auf dem Bismarckplatz saß. "Meine Mutter hat ihn ab und zu auf der Neckarwiese gesucht."

Obwohl Pierre-Alain Meid mit diesem Kapitel emotional längst abgeschlossen hatte, freute er sich natürlich auf das unerwartete und große Erbe. Umso enttäuschter war er einige Wochen später, als die Nachlassverwalterin ihren Irrtum widerrief. Sie hatte in ihren Akten einen Erbverzichtsvertrag aus dem Jahr 1990 gefunden, den Pierres Vater Peter Meid unterschrieben habe und auch dessen Nachfahren mit einschließe. Und ab hier wird die Geschichte kompliziert, denn dieser Erbverzichtsvertrag hat es in den Augen von Pierre-Alain Meid und seinem Rechtsanwalt Mario Nöll in sich. Sie behaupten, er sei ungültig.

Als Gegenleistung für die Übertragung seiner Gesellschaftsanteile und für den Erbverzicht sollte Peter Meid 50.000 Mark erhalten, zugleich regelte der Vertrag, dass die Leder Meid GmbH & Co KG eine Lebensversicherung auf seinen Namen abschließt und auch die Prämien für ihn bezahlt. Und schon aufgrund dieser Konstellation weist der Vertrag in den Augen von Rechtsanwalt Nöll einen eklatanten Formfehler auf. Denn es handelte sich nur um einen Vertrag zwischen den Familienmitgliedern, die Kommanditgesellschaft wurde nicht genannt. "Die Firma hätte man aber mit aufnehmen müssen", so Nöll.

Entscheidend ist für Pierre-Alain Meid aber etwas ganz anderes: Sein Vater sei zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung geschäftsunfähig gewesen. "Er war verwahrlost, ein halbes Jahr später wurde ein Korsakow-Syndrom bei ihm diagnostiziert." 1991 stellte ihm das Gericht sogar einen gesetzlichen Betreuer zur Seite. "Die Alkoholsucht war chronisch", ist Pierre-Alain Meid überzeugt. Mehrere ärztliche Atteste könnten dies belegen. Ob der Vertragsunterzeichner wirklich geschäftsunfähig war, ist für Anwalt Nöll aber in der juristischen Auseinandersetzung nicht das entscheidende Argument. Der Vertrag ist in seinen Augen sittenwidrig.

"Es gab nicht nur ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen den Vertragsparteien", betont der Anwalt: Peter Meid war nicht nur chronisch krank, sondern auch von seiner Mutter und Schwester abhängig. "Zudem gab es ein grobes Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung", so Nöll. Sprich: Was Peter Meid für seine Gesellschaftsanteile und seinen Erbverzicht bekommen sollte, war viel zu wenig im Vergleich zum Wert der Firma und der Immobilien.

Pierre-Alain Meid geht noch weiter. Er glaubt, sein Vater war bei der Vertragsunterzeichnung gar nicht selbst anwesend. Die Unterschrift unter der notariellen Urkunde sei von einer anderen Person gefälscht worden. Im Vermerk des Notariatsdirektors steht, er habe sich anhand "geeigneter Unterlagen" von der Identität des Unterzeichners überzeugt. Welche geeigneten Unterlagen dies sein sollen, ist nicht vermerkt.

Elf Monate ist es her, dass Nöll für seinen Mandanten einen Erbschein beantragt hat. Doch statt den Erbverzichtsvertrag auf seine Wirksamkeit zu überprüfen, sucht das Gericht nun nach Erben dritter Ordnung und hat Großcousins und -cousinen gefunden. Vor Kurzem gab es zum zweiten Mal einen Richterwechsel, die Angelegenheit zieht sich in die Länge.

Sowohl die Nachlassverwalterin als auch das Amtsgericht berufen sich in dem laufenden Verfahren auf ihre Verschwiegenheitspflicht. Die kommissarische Leiterin des Amtsgerichts, Roseluise Koester-Buhl, verweist auf die richterliche Unabhängigkeit. Zumindest kann sie aber erklären, warum es schon zwei Wechsel gab: Der erste Nachlassrichter sei an ein anderes Gericht abgeordnet worden, seine Nachfolgerin war nur 20 Prozent ihrer Arbeitszeit beim Nachlassgericht – und musste eine personelle Lücke in der Strafabteilung schließen.