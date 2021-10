Heidelberg. (jola) "Es ist doch kein Krebs" – eigentlich eine gute Nachricht. Doch diese Neuigkeiten sorgten bei einer Patientin für ordentlich Ärger, der zu einem Zivilprozess vor dem Heidelberger Landgericht führte. Die Frau verlangte von der Heidelberger Klinik Schadensersatz: Sie hatte aufgrund der Krebsdiagnose ihren Arbeitsvertrag und eine Lebensversicherung gekündigt und "verschiedene größere Ausgaben" getätigt, wie das Landgericht nun im Vorfeld des Jahrespressegesprächs mitteilte.

Die bereits in der Vergangenheit an Krebs erkrankte Klägerin hatte sich in der Klinik mit einem Befund ihres Radiologen vorgestellt. Ihr wurden daraufhin verschiedene mögliche Szenarien dargestellt – unter anderem auch die Möglichkeit, dass es sich bei den festgestellten Anomalien um Metastasen im Lungengewebe handle. Nach eigenen Recherchen im Internet ging die Klägerin davon aus, nur noch eine Lebenserwartung von im Schnitt sechs Monaten zu haben und kündigte daraufhin ihr Arbeitsverhältnis sowie eine Lebensversicherung. Weitere Untersuchungen ergaben allerdings, dass die zunächst angenommenen Metastasen in den Lungen tatsächlich nicht vorhanden waren. Die Frau verlangte deshalb Schadensersatz.

Das Gericht hat die Klage allerdings abgewiesen: Eine Pflichtverletzung der Klinik sei nicht gegeben. Selbst wenn der Klägerin eine schwere Krebserkrankung als eine Möglichkeit mitgeteilt worden sei, konnte sich das Gericht nach umfangreicher Befragung von Zeugen nicht davon überzeugen, dass dies als einziger oder auch nur überwiegend wahrscheinlicher Verlauf bezeichnet worden sei. Vielmehr sei ihr gesagt worden, dass zunächst weitere Untersuchungen abzuwarten seien. Selbst wenn die – aufgrund ihrer Vorerkrankung besonders sensibilisierte – Klägerin für sich selbst nach einer Internetrecherche von einem mutmaßlichen baldigen Tod ausgegangen sei, könne dies nicht auf ein Fehlverhalten der Ärzte zurückgeführt werden.

Allein dass ein Arzt eine Verdachtsdiagnose stellt, die sich später als falsch erweist, ist also keine Pflichtverletzung, wenn er dazusagt, dass diese Diagnose noch weiter überprüft werden muss.