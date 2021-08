Großer Andrang unter der Ernst-Walz-Brücke: Die mobile Fahrrad-Küche des Vereins „Über den Tellerrand“ zog beim Koch-Event in Neuenheim die Gäste in Scharen an. Foto: Philipp Rothe

Von Katharina Kausche

Heidelberg. Kochen von überall – das macht die neue "Ful Kitchen" vom Verein "Über den Tellerrand Heidelberg" möglich. Mit der mobilen Küche lässt es sich bequem in ganz Heidelberg radeln und kochen. Auch dank Elektro-Antrieb an der etwa 80 bis 100 Kilogramm schweren Fahrradanhänger-Küche. Mit Arbeitsplatte, Waschbecken, Sonnensegel und Gasherd sollen mit der mobilen Küche bis zu 20 Menschen zusammen kochen können.

Die Idee hinter der "Ful Kitchen" ist einfach: "Wir wollen das Kochen zu den Menschen bringen", sagt Roos Gerritsen, die Community Koordinatorin des Vereins. "Die Schwelle, aktiv zu uns zu kommen, ist nämlich viel höher." Bei den Veranstaltungen des Vereins würden meist die gleichen Menschen zusammenkommen. "Uns geht es natürlich auch darum, die Menschen zu erreichen, die normalerweise eben nicht bei unseren Veranstaltungen vorbeischauen."

"Ful Kitchen" soll auch im Kontext des neuen Projektes "Kitchen Stories" genutzt werden, das von der Hertie-Stiftung gefördert wird. Im kommenden Jahr sollen im Rahmen des Projektes moderierte Partizipationsprozesse entwickelt werden, um Menschen, "die normalerweise nicht sichtbar sind", mit Behörden zusammenzubringen, so Gerritsen. Insgesamt liegt der Fokus bei "Über den Tellerrand" und somit auch bei "Ful Kitchen" darauf, Menschen mit und ohne Fluchthintergrund zusammenbringen und auch zum Beispiel den Stadtteil-Austausch zu fördern.

Beim Testlauf der mobilen Küche am Neckarort am Römerbad wurde aber erst einmal nicht gemeinsam gekocht. Das Team von "Über den Tellerrand" bereitete das Essen zu und verkaufte das indische, arabische und israelische Streetfood zum Mitnehmen. Geplant hatte das Team mit 100 Portionen. "Nach eineinhalb Stunden waren wir an den drei Tagen jeweils ausverkauft", so Gerritsen.

Neben Koch-Events zum Mitmachen soll die Küche im Herbst eventuell auch kommerziell genutzt werden – ähnlich der Aktion am "Neckar-Ort". "Die Idee ist, dass man uns dann mieten kann", so Gerritsen. "Als Verein müssen wir ja auch immer schauen, wie wir uns finanzieren."

Realisiert wurde das Projekt zum einen über Spenden von Unternehmen, zum anderen über ein Crowdfunding. Etwa 13.000 Euro hat der Anhänger gekostet, die endgültigen Kosten ergeben sich erst in den kommenden Wochen. Geplant und gebaut wurde der Fahrrad-Anhänger in Meckesheim. "Ein Dream-Team aus drei Architektinnen und Architekten hat die Konstruktion für uns ehrenamtlich entworfen", so Gerritsen. "Auch Baumaterialien haben wir teilweise gespendet bekommen."

Gemeinsame Koch-Events waren wegen Corona in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht möglich, mit der "Ful Kitchen" sollen im Herbst wieder mehr Veranstaltungen realisiert werden. "Es ist einfach toll, dass wir endlich wieder unsere Arbeit machen können", so Gerritsen. "Wir haben das wirklich vermisst, man lebt ja auch vom Austausch miteinander."