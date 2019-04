Heidelberg. (pol/mare) Ein 37-jähriger Mann hat sich am Freitagnachmittag auf der Treppe der Bonifazius-Kirche in der Weststadt auf unsittliche Art und Weise berührt und für Aufsehen gesorgt. Das teilt die Polizei mit.

Eine 38-jährige Frau saß demnach gegen 16.30 Uhr auf der Treppe der Kirche am Wilhelmsplatz, als sie von dem Mann in vulgärer Weise angesprochen wurde. Dabei spielte er bei geöffneter Hose an seinem Glied herum. Im Zuge der ersten kriminalpolizeilicher Ermittlungen wurde der Mann identifiziert.

Da sich zur fraglichen Zeit aber noch andere Menschen - auch Kinder - auf dem Wilhelmsplatz aufgehalten haben sollen, bitten die Ermittler des Dezernats für Sexualdelikte eventuelle weitere Zeugen um telefonische Meldung unter 0621/1744444.

Der Mann sah wie folgt aus: dunkles Haar, südosteuropäisches Aussehen, er trug eine dunkelgraue Arbeitshose (mit zwei fluoreszierenden Streifen in Höhe der Knöchel), eine dunkle Jacke und einen dunklen Pulli sowie Arbeitsschuhe.