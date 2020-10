Von Anica Edinger

Heidelberg. Ihres Dankesworte sind kurz – doch die Wirkung ist umso größer: "NPD, Pegida, AfD: Sie versuchen, unsere Demokratie zu zerstören. Wir müssen dagegen ankämpfen – helft alle mit!" Esther Bejarano hat diese Worte auf einen DIN-A4-Zettel geschrieben. Ihr Sohn Joram liest sie im dunklen Licht der Heiliggeistkirche vor. Seine 95-jährige Mutter steht neben ihm, hält seine Hand, küsst ihn, als er fertig ist.

Hintergrund > Der Hermann-Maas-Preis der in Heidelberg ansässigen Hermann-Maas-Stiftung ist mit 2500 Euro dotiert und wird seit 2004 alle vier Jahre vergeben. Die Stiftung fördert die christlich-jüdische Zusammenarbeit – so wie schon der evangelische Pfarrer Hermann Maas, der der Stiftung ihren Namen gab. > Hermann Maas (1877-1970) war Pfarrer der Heiliggeistkirche. Er setzte sich Zeit seines Lebens für die Ökumene ein, verhalf jüdischen Mitbürgern während der Herrschaft der Nationalsozialisten zur Ausreise, später machte er sich für die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel stark. Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem verlieh Maas den Ehrentitel "Gerechter unter den Völkern" – eine der höchsten Auszeichnungen Israels. > Die bisherigen Preisträger: 2016 ging der Preis an das Projekt "Ferien vom Krieg", das junge Israelis und Palästinenser zum Dialog einlädt, 2012 an die KZ-Gedenkstätte Neckarelz, 2008 an die Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg, 2004 an den evangelischen Theologen Martin Stöhr. Diesjährige Preisträgerin ist Esther Bejarano. Ausschlaggebend für die Jury war unter anderem ihr Engagement gegen Rassismus und Ausgrenzung. (jul)

Das Publikum steht auf, applaudiert minutenlang. Esther Bejarano geht zurück zu ihrem Sitzplatz, sie dreht sich um, wirft Kusshände in die Reihen. Es sind bewegende Minuten, die Anerkennung für eine beeindruckende Frau, der Abschluss des Gottesdienstes zur Verleihung des Hermann-Maas-Preises, den die gleichnamige Stiftung am Dienstagabend der Auschwitz-Überlebenden Esther Bejarano verliehen hat.

"Helft alle mit": Diese Worte bleiben hängen – sie sind die über allem schwebende Botschaft dieses Gottesdienstes, der auch im Zeichen der Erinnerung an die im Oktober 1940 von den Nationalsozialisten ins Lager nach Gurs verschleppten jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger steht. "Ich kämpfe dafür, dass nie wieder geschieht, was damals geschah", sagt Joram Bejarano, der die Rede seiner Mutter liest. "Erinnern, ermahnen, ermutigen", so drückt es der Dekan der Evangelischen Kirche in Heidelberg Christof Ellsiepen aus, das ist Bejaranos Lebenswerk.

Hintergrund Esther Bejarano - eine der letzten Zeitzeuginnen des Holocaust Am Abend noch mit der "Microphone Mafia" auf der Bühne, am Morgen schon wieder ein Interview, bevor es zur Einweihung des neuen Wieslocher Schulgebäudes weitergeht: Woher Esther Bejarano mit ihren 95 Jahren die Kraft für dieses Programm nimmt, kann sie selbst nicht so recht sagen. "Ich weiß es selbst nicht, ich habe sie eben." Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass sie bei all diesen Gelegenheiten mit jungen Leuten in Kontakt ist. "Das ist für mich ganz wichtig, denn viele Schüler und Jugendliche wissen nicht, was damals geschah." Esther Bejarano aber kann ihnen all das sagen, aus erster Hand. Als jüngstes von vier Kindern einer liberalen jüdischen Familie 1924 in Saarlouis geboren, war sie ein Teenager, als der Krieg begann. Sie überlebte die nationalsozialistische Herrschaft, sogar das Vernichtungslager Auschwitz. Dort verbrachte sie 1943 als 18-Jährige einige Monate und war auch Mitglied des Mädchenorchesters, bevor sie ins Konzentrationslager Ravensbrück verlegt wurde. "Ich habe Angst, dass sich alles wiederholt", sagt Bejarano heute. Sie überlebte die Lager, die Kälte, den Hunger. Mitglieder ihrer Familie wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Es gebe heute viele rechtslastige Parteien und Bewegungen. "Und wir haben auch nach 1945 Morde zu beklagen an ausländischen Menschen", gibt sie zu bedenken. Wenn es anlässlich des 9. November fast nur noch um den Mauerfall gehe, sei das für sie schlimm. Als bei den Novemberpogromen im Jahr 1938 die Scheiben jüdischer Geschäfte zertrümmert wurden, habe der Holocaust begonnen, sagt Bejarano. "Darum muss ich, die das erlebt hat, auf die Barrikaden gehen." Wenn Zeitzeugen wie sie davon erzählen, wird die Geschichte konkret, nimmt Gestalt an, wird für andere erfahrbar. Nur: Zeitzeugen wie Esther Bejarano gibt es nicht mehr viele. Sie selbst hielt zum Beispiel Kontakt zu anderen Orchestermitgliedern, die den Krieg und das Lager wie sie überlebt hatten. Doch das liegt lange zurück, zwischenzeitlich seien sie gestorben, erzählt sie. "Wenn die Zeitzeugen die Geschichte erzählen, weiß man: Dieser Mensch hat das alles erlebt", beschreibt Bejarano ihre Rolle als Vermittlerin der Geschichte. Manchmal erhalte sie Briefe von Menschen, die sie mit ihrer Erinnerung berührt hat: "Vielen Dank für das Teilen Ihrer Geschichte", schrieben sie dann zum Beispiel. Manche hätten selbst Familienmitglieder, die diese Zeit noch erlebt hätten, aber darüber schwiegen. Zeitzeugen kann man nicht ersetzen. Dass das die Erinnerungskultur erschwert, sieht auch Esther Bejarano so. "Aber es gibt Bücher und Filme, die diese Zeit behandeln. Man kann vieles tun, wenn man nur will." (jul)

Und es ist heute wichtiger, ja aktueller denn je. "Es ist ganz furchtbar, dass in diesem Land wieder Naziaufmärsche stattfinden dürfen", auch das hat Esther Bejarano aufgeschrieben. Dem mutig und klar entgegenzutreten, dazu ruft der Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh in seiner Laudatio auf. Eben ganz so wie Esther Bejarano, die als Zeitzeugin nicht nur an Schulen die Erinnerungen an die Gräuel des Dritten Reiches wachhält. Mehr noch: "Die aktiv gegen alles kämpft, was die Würde des Menschen gefährdet", so Bundschuh.

"Wie schafft sie das", fragt der Landesbischof – und gesteht, dass er schon als Student ein großer Fan Bejaranos war. "In den achtziger Jahren habe ich eine Platte gekauft." Denn Bejarano ist Musikerin. Die Musik war es auch, die ihr im Konzentrationslager das Leben rettete. Sie spielte im Mädchenorchester des Lagers, "an der Rampe von Auschwitz, als die Todgeweihten mit Zügen ankamen", sagt Bundschuh, "was für eine Perversion!".

Doch für Esther Bejarano muss klar gewesen sein: "So lange ich spiele, lebe ich", wie Bundschuh sagt. Noch heute trägt die Musik Esther Bejarano mit ihrer Band, der "Microphone Mafia", durchs Leben. Mut "zum aufrechten Gang", das vermittle Bejarano in ihrem Wirken. Sie sei Vorbild, auch für die Generation der Jüngeren, sei Ansporn, aufzustehen für eine Zukunft in Freiheit, Würde, in Friede und Gerechtigkeit. "Wir danken Ihnen dafür und ehren Sie mit dem Hermann-Maas-Preis", sagt Bundschuh.

Schülerinnen der Elisabeth-von-Thadden-Schule erinnerten mit Schildern an Rassismus und Rechtsextremismus heute. Foto: Rothe

Zum ersten Mal in der Geschichte des Preises entschied in diesem Jahr eine Jury, wer geehrt wird. Stellvertretend für die Jurorinnen und Juroren spricht in der Heiliggeistkirche Jagoda Marinic´, Leiterin des Heidelberger Interkulturellen Zentrums. Auch sie spannt den Bogen zu den heutigen Zeiten: "Ziviler Ungehorsam ist für Bejarano das Gebot für Demokratinnen. Nicht jener, der sich für mutig hält, weil er ohne Maske im Gesicht demonstriert, sondern jener, der den Schutz des Lebens als Ausgangspunkt hat."

Als ihr Vater deportiert wurde, stand sie daneben, die Nachbarn sahen zu. Für Bejarano wirkt diese Erfahrung nach: "Für sie gilt kein reden von: Wir wussten es nicht", sagt Marinic´, "für Bejarano gibt es nur eine schweigende Mitte, die zur Gefahr für die Demokratie werden kann." Wann die 95-Jährige aufhören werde zu kämpfen, habe Marinic´ sie gefragt. Bejaranos Antwort: "Wenn es keine Nazis mehr gibt." Und weiter: "Alle Menschen müssen wissen, dass es auf sie ankommt. Jeder Einzelne muss seine Stimme erheben."

So wie die Schülerinnen und Schüler der Heidelberger Elisabeth-von-Thadden-Schule am Dienstagabend bei der Preisverleihung. Mit Schildern erinnern sie etwa an den rechtsextremistischen Anschlag auf eine Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019. "Ich finde schrecklich, was da passiert", sagt eine Schülerin. Auf einem weiteren Schild steht "Hanau – 19. Februar 2020" – Erinnerung an die rassistisch motivierten Morde, die die Bundesrepublik im Frühjahr erschütterten.

Die Schülerin sagt: "Ich bin verzweifelt und ich kann es nicht verstehen." Deshalb brauche es auch heute Menschen, die mutig sind, meinen die Schülerinnen. Menschen wie Hermann Maas, dem dieser Preis gewidmet ist. Und Menschen wie Esther Bejarano.