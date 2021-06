Heidelberg. (hob) Endlich hat Albertus Arends genügend Impfstoff zusammen. In Zusammenarbeit mit der Caritas lädt er am Mittwoch, 16. Juni, von 14 bis 19 zu einer Impfaktion in die Bonifatiuskirche am Wilhelmsplatz in der Weststadt ein. 700 Dosen des Vakzins Astra-Zeneca stehen bereit. Wer sich von Arends und seinen Kollegen eine Spritze setzen lassen möchte, muss sich aber vorher anmelden.

"Es hat lange gedauert, bis wir so viele Dosen bekommen haben", sagt Arends, der in Neuenheim eine Hausarztpraxis hat und ärztlicher Leiter des Kreisimpfzentrums (KIZ) im Pfaffengrund ist. Schon länger spielte er mit dem Gedanken, eine große Impfaktion anzubieten. Für die Terminvergabe hat er sich entschieden, weil er einen großen Ansturm wie jüngst beim Modehaus Niebel vermeiden wollte.

Auf der Webseite sind weitere Informationen abrufbar. Unter anderem gibt es dort auch einen Link zum Aufklärungsbogen des Robert-Koch-Instituts. Unterdessen musste wegen der generellen Impfstoffknappheit das KIZ sogar am vergangenen Sonntag und Montag schließen, Arends musste sogar in seiner Praxis Termine für die Zweitimpfung mit Biontech absagen.