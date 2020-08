Heidelberg. (RNZ) Der Czernyring zwischen Bahnstadt und Hauptbahnhof wird Schritt für Schritt erneuert. Nun geht es an den nächsten Bauabschnitt mit den Arbeiten zwischen Grüner Meile auf Höhe des Wasserturms und der Galileistraße, die als Geh- und Radwegeverbindung zwischen Czernybrücke und Gadamerplatz liegt. Nach Fertigstellung – laut Planung im April 2021 – werden Fahrzeuge dort zwei Spuren in beide Richtungen nutzen können, ebenso wie auf dem im Oktober 2019 freigegebenen Abschnitt des Czernyrings auf Höhe des Europaplatzes am Hauptbahnhof.

Während der Arbeiten rollt der Verkehr in beide Richtungen einspurig weiter. Für Radler und Fußgänger ist der Czernyring gesperrt. Eine Umleitung über Galileistraße und Grüne Meile wird ausgeschildert.