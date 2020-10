So geht der Antigen-Schnelltest auf dem F + U-Campus am Hauptbahnhof: Vom umgebauten Imbisswagen aus entnimmt Karin Sauer bei Christina Horn die Probe. Facharzt Herbert Zeuner beobachtet die Untersuchung. Foto: Philipp Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Wenn eine Schulklasse wegen eines Covid-19-Erkrankten in Quarantäne muss, herrscht bei Eltern, Lehrern und Mitarbeitern große Unsicherheit: Bin ich schon angesteckt? Wo kann ich das testen lassen?

Der Heidelberger Bildungsanbieter F + U hat als erster Schulträger der Region eine Station für Antigen-Schnelltests eingerichtet. Auf dem Campus gegenüber dem Hauptbahnhof können sich Schüler, Eltern, Geschwister und Mitarbeiter ohne Krankheitssymptome nach den Herbstferien ab Montag testen lassen; für Lehrkräfte soll es zudem wöchentlich feste Test-Zeiten geben.

Im mobilen Labor macht die medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin Karin Sauer mit feinen Teststäbchen einen Abstrich im Nasen- und Rachenraum der Testpersonen. Gesucht wird nach Virus-Eiweißen im Sekret. Die Ergebnisse der Antigentests liegen nach 20 Minuten vor. "Die Testung kann für die Eindämmung der Ausbreitung von Sars-CoV-2 entscheidend sein", meint F + U-Geschäftsführer Oliver Sauer. Er will mit seinem Hygienekonzept maximale Sicherheit in den Schulen bieten, zusätzlich zu den üblichen Hygiene- und Abstandsgeboten. Dazu gehört auch eine automatische Fiebermessung per Infrarotkamera – ohne Datenspeicherung – beim Eingang. "Fieber gilt mit als häufigstes Covid-19-Symptom, wird aber von den Betroffenen oft kaum wahrgenommen", sagt Sauer. Tests und Fiebermessungen seien natürlich freiwillig. In den Eingangsbereichen und Fluren der Gebäude werden zur Desinfektion außerdem nachts UV-Lampen eingesetzt. Auch Luftreinigungsgeräte für größere Räume wurden angeschafft. Wer sich auf dem Campus testen lässt, muss laut Sauer nur die Materialkosten bezahlen. Bei Schülern will die F + U 15 Euro verlangen, bei Eltern soll es 35 Euro kosten.

Für die Einrichtung der Teststation hat sich die F + U medizinische Berater geholt: Dr. Erhard Siegel, Ärztlicher Direktor des St. Josefskrankenhauses in der Weststadt, und HNO-Facharzt Dr. Herbert Zeuner. Beide hatten zusammen mit der Bildungseinrichtung den neuen Studiengang für Arzt-Assistenten (Physician Assistants) an der Internationalen Studien- und Berufsakademie ISBA in Heidelberg aufgebaut. Seit Längerem gibt es auch bei der Physiotherapie ein Kooperationsmodell der F + U mit dem St. Josefskrankenhaus.

Wie Erhard Siegel ankündigte, will er das neue Test-Konzept der F + U wissenschaftlich begleiten, um herauszufinden, ob es für die Eindämmung der Pandemie tatsächlich Sinn macht. Zudem lässt sich im Rahmen der Testung erkennen, wie viel Viruslast im Rachen steckt, auch wenn der Mensch keine Krankheitssymptome zeigt.

Siegel hält die Entwicklung der Pandemie für besorgniserregend. In seiner Klinik werden derzeit mehrere, auch intensivpflichtige Corona-Patienten betreut, deren Pfleger und Schwestern werden alle fünf Tage getestet. Auch jeder neu aufgenommene Patient wird kontrolliert. In 93 bis 97 Prozent der Fälle, so Siegel zur Sensitivität der Antigen-Tests, werde die Erkrankung erkannt.

"Die Schnelltestung ist das Konzept der Zukunft", sagt Herbert Zeuner. Das Gesundheitsamt sei für jedes Konzept, das ärztlich begleitet werde, dankbar. Und falls mehr Fachpersonal gebraucht werde: Die künftigen Arztassistenten könnten in der Test-Station eingesetzt werden.