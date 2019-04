Heidelberg. (dns) Einen Wurm fangen sie noch lange nicht, aber frühe Vögel sind sie trotzdem: Bei den Wanderfalken im Turm der Heidelberger Heiliggeistkirche sind am Montag die ersten drei Küken geschlüpft. Damit sind die Jungvögel deutlich früher dran als ihre älteren Geschwister in den Vorjahren. 2018 schlüpften die ersten Küken am 19. April aus ihren Eiern. Da Falkenmutter Palatina Anfang März überraschend früh damit begonnen hatte, Eier zu legen, war der Schlupftermin jedoch zu erwarten.

Jetzt verhalten sich die kleinen Raubvögel "wie im Lehrbuch", wie Vogelexperte und Naturschutzwart Hans-Martin Gäng auf der Internetseite der Wanderfalken-AG berichtet. Wenn die Falken-Eltern nicht gerade Futter vorbeibringen, tummeln sich die Küken in einer "Wärmepyramide", um sich selbst und das letzte verbliebene Ei vor Kälte zu schützen.

Bei diesem ist noch keineswegs sicher, ob auch hier ein kleiner Falke schlüpfen wird: Einerseits können zwischen den Schlupfterminen ein paar Tage liegen, andererseits ist nicht immer jedes Ei befruchtet.

Info: Die Aufzucht der Küken kann per Webcam im Internet unter www.ag-wanderfalken.de verfolgt werden.