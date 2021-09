Sie ist eine Arbeitertochter: Zara Kızıltas¸ will für die Linke in den Bundestag. Seit 2016 lebt die 22-jährige Lehramtsstudentin in Heidelberg. Foto: Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Zara Kızıltas¸ kommt zu spät. Zwar nur zwei Minuten, dennoch entschuldigt sie sich hundertfach. Ihr Fahrrad habe einen Platten gehabt. Den Weg von ihrer Bergheimer WG zum Wieblinger Wehrsteg habe sie deshalb zu Fuß gehen müssen. "Ich bin gerannt", sagt Kızıltas¸ – und lacht. Auch fürs RNZ-Foto auf dem Wieblinger Wehrsteg lächelt Kızıltas¸ gekonnt, aber natürlich. Unterhalb des Stegs, am Neckarufer, verbringe sie viel Zeit mit Freunden. Auch deshalb habe sie diesen Ort für einen Spaziergang mit der RNZ gewählt. Es ist ein schöner Sommertag. Der Weg führt entlang des Flusses bis zur Ernst-Walz-Brücke und zurück. Zara Kızıltas¸ trägt ein kurzes Sommerkleid und Turnschuhe. Ihre langen, lockigen Haare hat sie hinter die Ohren gesteckt. Natürlichkeit und Authentizität, sagt Kızıltas¸, seien ihr wichtig. Sie wolle sich im Wahlkampf zeigen, wie sie wirklich ist.

Zara Kızıltas¸: Das ist eine 22-jährige Lehramtsstudentin, die in Philippsburg geboren und aufgewachsen ist, die 2016 nach Heidelberg kam, hier in die Partei "Die Linke" eintrat – und nun um einen Platz im Bundestag kämpft. Zara Kızıltas¸, das ist auch: eine Frohnatur. Eine, die viel lacht. Die zuvorkommend und herzlich ist. Die darauf achtet, dass weder Fotograf noch Journalist beim Spaziergang in Scherben treten oder zu nah an der Schwelle zum Fluss spazieren. Eine, der Familie über alles geht. Deren Bruder ihr bester Freund ist. Eine, die optimistisch an die Sache geht.

Wer Zara Kızıltas¸ aber auch aus dem Heidelberger Gemeinderat kennt, in dem sie seit Mai 2019 sitzt, weiß: Die junge Politikerin kann auch anders. Sauer wird sie etwa, wenn es um die soziale Spaltung der Gesellschaft geht. Um die laut Kızıltas¸ immer weiter auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich. "Wie kann es sein, dass Menschen mehr Geld haben, als sie ausgeben können, während andere nur spärlich leben können?", fragt sie. Ein Problem, das es auch in Heidelberg gibt? "Ja", sagt Kızıltas¸. Auch im vermeintlich reichen Heidelberg gebe es Armut. "Nur wird sie hier an den Rand gedrängt." Das ist eines der vielen Dinge, die Kızıltas¸ ärgern. Ohne Wut, sagt die 22-Jährige, könne man keine Politik machen. "Man muss auch sauer sein, um etwas zu verändern."

Diesen Drang, etwas für die Gemeinschaft zu tun, politisch aktiv zu sein, bekam Kızıltas¸ quasi in die Wiege gelegt. "Durch meine bloße Existenz bin ich politisch", sagt Kızıltas¸. Ihre Großeltern kamen einst als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland. Ihre Mutter ist gelernte Einzelhandelskauffrau, ihr Vater Industriemechaniker – und SPD-Mitglied. "Wenn wir als Familie an einem Tisch sitzen, geht es fast immer um Politik", berichtet sie. Als Arbeitertochter hat sie schon als junges Mädchen gesehen, wie ihr Vater sich für faire Arbeitsbedingungen und faire Löhne einsetzte. Mit 14 Jahren fing sie an, sich politisch zu engagieren, war im Jugendforum in Philippsburg aktiv, brachte einen Generationenpark für Kleinkinder, Jugendliche, Familien und Senioren mit auf den Weg.

Ihre Eltern seien "super stolz", dass ihre Tochter nun als Bundestagskandidatin antritt. Auch wenn sie sich ab und an Sorgen um die 22-Jährige machten. "Als junge migrantische Frau, die für den Bundestag antritt, steht man natürlich im Fokus der Öffentlichkeit", berichtet sie. Anfeindungen erlebe sie häufig, sagt Kızıltas¸. Erst kürzlich habe sie bei einer Wahlkampfveranstaltung gesagt bekommen, sie sei "zu dunkel", um als Bundestagskandidatin anzutreten. Oder sie wird als "Mädel" bezeichnet – "als wäre ich zwölf", ärgert sie sich.

Antirassismus und Feminismus: Das sind zwei der Herzensthemen von Zara Kızıltas¸. Im Gemeinderat habe "Die Linke" schon durchgesetzt, dass die Stadt sich künftig konsequent dafür einsetzt, dass das N-Wort in Heidelberg geächtet wird. Demnächst stehe ein Antrag ihrer Fraktion an, berichtet Kızıltas¸, der zum Ziel hat, dass Periodenartikel für Frauen in öffentlichen Gebäuden kostenlos bereitgestellt werden. Wenn man es schon auf Bundesebene nicht schaffe, die Tamponsteuer komplett abzuschaffen, müsse man das Thema eben auf kommunaler Ebene angehen.

"Ich bin stolz auf unsere Arbeit im Gemeinderat", sagt Kızıltas¸. 2016 kam die damals 17-Jährige nach Heidelberg, 2017 trat sie hier in "Die Linke" ein. "Weil es in Philippsburg keinen Ortsverband gab", erzählt sie. "Die Parteiarbeit macht mir Spaß", so Kızıltas¸. Für die Bundestagskandidatur habe sie sich ganz bewusst entschieden – obwohl schon bei der Aufstellungsversammlung klar war, dass es ein Spagat wird zwischen Studium und Wahlkampf.

Vier Hausarbeiten muss sie bis zum Semesterbeginn noch schreiben. Kızıltas¸ steckt mitten im Master of Education. Ihre Fächer: Anglistik und Politikwissenschaften. An der Schule will die angehende Lehrerin einen Unterschied machen. "Bildung – das ist für mich die Ebene, auf der gesellschaftliche Veränderungen anfangen müssen." Schülerinnen und Schüler müssten bestärkt werden, ihre Lebensziele zu verfolgen. Ihnen müsse der nötige Raum gegeben werden, ihre Persönlichkeiten zu entfalten, die Schulzeit müsse so bereichernd wie nur irgend möglich gestaltet werden. Denn: "Das Leben danach ist chaotisch genug."

Sie selbst habe nur gute Erinnerungen an ihre Schulzeit. Kızıltas¸ lernte schon im Kindergarten lesen – von ihren Eltern. "Ich habe sie so lange genervt, bis sie keine andere Wahl hatten." Schnell stellte man deshalb in der Schule fest, dass Kızıltas¸ schon viel weiter war als die anderen Kinder – sie übersprang die erste Klasse. Darüber zu sprechen, ist ihr ein bisschen unangenehm. Kızıltas¸ ist bescheiden. Sie gibt aber zu: "Ich bin getrieben. Ich muss immer aktiv sein."

Ihre Schulzeit habe sie auch deshalb in so guter Erinnerung, "weil ich immer tolle LehrerInnen hatte". Das Binnen-I spricht Kızıltas¸ ganz selbstverständlich. Das geschehe unterbewusst, sagt sie: "Das hat sich total eingegliedert." Glücklicherweise sei Sprache flexibel, dynamisch. Sie fände es schön, wenn sich in unser aller Sprachgebrauch einbürgern würde, die weibliche Form zur männlichen dazu zu nennen. Von Zwängen und Verboten hält sie dabei aber nichts. Nur in öffentlichen Institutionen, findet Kızıltas¸, sollte das Gendern selbstverständlich werden.

Diese Bundestagswahl, auch das sagt die Studentin, sei eine entscheidende. Es sei an der Zeit, dass nicht eine Minderheit über den Großteil der Produktionsmittel verfüge, an der Zeit, dass der Kapitalismus "überwunden" werde und an dessen Stelle ein "demokratischer Sozialismus" rücke. Kızıltas¸ träumt von einer solidarischen, einer gerechten Welt, einer Welt ohne Kriege, in der Grenzen überwunden werden. Dafür wolle sie antreten. Das Direktmandat wird sie wohl nicht gewinnen, da macht sie sich gar nichts vor. Aber über die Landesliste der Linken, wo sie auf Platz sieben steht, könnte sie es mit ein bisschen Glück vielleicht doch schaffen.

Am 13. September tritt sie allerdings erst einmal ihr Schulpraxis-Semester am Hölderlin-Gymnasium an. Zwei Wochen vor der Wahl. Mitten im Wahlkampf. Kızıltas¸ sieht es gelassen. "Das wird sicher anstrengend", dennoch freut sie sich darauf. Und was passiert, wenn sie tatsächlich in den Bundestag gewählt wird? "Dann bin ich superglücklich."