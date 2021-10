Die ​Ernst-Walz-Brücke in Heidelberg. Foto: Reinhard Lask

Heidelberg. (RNZ) Eine detaillierte Bauteiluntersuchung an der Ernst-Walz-Brücke steht an: Derzeit wird der Zustand der Brücke überprüft und die Statik gemessen, teilt die Stadt Heidelberg mit. Bisher wurden bereits Stahlproben entnommen. In der kommenden Woche werden nun die ergänzenden Dehnungsmessungen durchgeführt. Hierfür ist eine Überfahrung mit einem Spezialfahrzeug bei vollständig gesperrter Brücke nötig. Daher wird die Ernst-Walz-Brücke i n der Nacht von Dienstag, 12. Oktober, auf Mittwoch, 13. Oktober, von 0.30 bis 4.30 Uhr voll gesperrt. Dauert die Messung länger als geplant, ist bereits ein zweiter Termin vorgesehen: von Mittwoch, 13. Oktober, auf Donnerstag, 14. Oktober, ebenfalls von 0.30 bis 4.30 Uhr.

Die Umleitungen sind ausgeschildert: von Süden führt die Umleitung über die B37 (Iqbalufer), Bismarckplatz, Konrad-Adenauer-Platz und Sofienstraße über die Theodor-Heuss-Brücke, Umleitungsende ist die Kreuzung Brücken-/Mönchshofstraße. Von Norden (Berliner Straße) kommend ist eine Umleitung über Mönchshofstraße und Brückenstraße zur Theodor-Heuss-Brücke vorgesehen, ab hier gilt die vorhandene Wegweisung.