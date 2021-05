Von Julia Schulte

Heidelberg. Auch an diesem Samstag hat es wieder viele Menschen in die Heidelberger Altstadt gezogen. Nachdem am vergangenen Pfingstwochenende besonders viele Besucher in die Stadt gekommen waren, strömten erneut Menschen aus nah und fern bei bestem Frühlingswetter in die Innenstadt.

Zwar sind inzwischen auch in der Umgebung weitere Lockerungen in Kraft getreten, jedoch bleibt Heidelberg ein Anziehungspunkt. In den Restaurants und Bars war draußen nur mit Mühe ein Platz zu kriegen und die Hauptstraße sowie die Plätze und die Alte Brücke füllten sich bis zum Abend zusehends. An den Parkhäusern bildeten sich erneut Schlangen und die Kennzeichen der Autos verrieten, dass wieder viele überregionale Besucher angereist waren.

Ebenso zog es die Einwohner des Rhein-Neckar-Kreises nach Heidelberg. So etwa Irina Berner und Stefan Ridinger aus Sinsheim, die den Trubel wie die meisten anderen gelassen sehen: "Wir haben damit gerechnet, dass es so voll wird, aber das macht uns nichts aus. Wenn man sich an die Regeln hält, ist alles in Ordnung, und es ist doch klar, dass gerade jeder raus will."