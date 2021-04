Heidelberg (RNZ). Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 müssen Schulen wieder auf den Fernunterricht umstellen. So steht es in der neuen bundeseinheitlichen Corona-Notbremse. Der Elternbeirat der Pestalozzischule kritisiert diesen Beschluss. "Bildung-Begegnung-Bewegung: Dieser essenzielle Dreiklang wird Kindern und Jugendlichen seit Monaten vorenthalten. Gleichzeitig müssen weite Teile der Gesellschaft, von der produzierenden Industrie über die IT-Branche bis zum Profisport, keine oder wenige Einschränkungen ihres Lebens erdulden, und von einer plötzlichen Senkung der Inzidenz ist dort auch keine Rede. Diese Ungleichbehandlung möchten wir nicht länger hinnehmen", heißt es in einer Stellungnahme.

Ob Lockerungen oder ein strenger Lockdown erforderlich seien, das überlasse man Experten. "Aber eine unausgewogene Politik zu Lasten einer Gruppe, die sich nicht wehren kann, muss ein Ende haben." Gerade habe man sich auf Schnelltests an Schulen eingestellt. "Doch wofür?", fragt der Elternbeirat. "Unsere Kinder tragen Masken, halten Abstand. Lehrerinnen und Lehrer werden oder sind bereits geimpft – warum spielt das keine Rolle?"

Als gewählte Elternvertreter befürworte man sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherheit des Schulbetriebs beitragen. "Bloß: welchen Wert haben unsere Anstrengungen, wenn die Antwort in pauschalen Schließungen besteht? Wir Erwachsenen tragen Verantwortung für die kommende Generation, und die braucht Bildung und soziale Kontakte so dringend wie nie zuvor."