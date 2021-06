Heidelberg. (RNZ) Im laufenden Jahr haben die Stadtwerke Heidelberg gemeinsam mit der Stadt, der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) und weiteren Partnern in Heidelberg elf neue Ladestationen für Elektrofahrzeuge realisiert. Weitere sind in Vorbereitung. Die neuen Ladestationen befinden sich in den Stadtteilen Bergheim, Weststadt, Südstadt, Neuenheim, Handschuhsheim, Kirchheim und Wieblingen, außerdem zwei in Eppelheim. Eine Übersicht über die genauen Standorte:

> Bergheim: zwei Ladestationen in der Vangerowstraße 4 und zwei Ladestationen in der Belfortstraße 3

> Weststadt/Südstadt: eine Ladestation im Steigerweg 25, eine Ladestation in der Slevogtstraße 4

> Neuenheim/Handschuhsheim: eine Ladestation in der Zeppelinstraße 11-33, zwei Ladestationen in der Fritz-Frey-Straße 10

> Wieblingen: eine Ladestation in der Pfälzer Straße 19

> Kirchheim: eine Ladestation in der Breslauer Straße 26

Mit den neuen Ladestationen steigt die Anzahl der öffentlichen und halböffentlichen Ladepunkte im Stadtgebiet auf insgesamt 88 an 35 Standorten. Für das laufende Jahr sind 20 weitere Stationen geplant, 16 zusammen mit der Stadt Heidelberg, vier zusammen mit der GGH. Seit mehreren Jahren bauen die Stadtwerke gemeinsam mit Partnern Ladesäulen im Stadtgebiet und der Region aus. Die Basis dafür ist eine Bedarfserhebung in allen Stadtteilen.