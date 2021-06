Von Julia Schulte

Heidelberg. Mit einem großen Andrang hatten zwar alle gerechnet, aber dass es so viele Menschen zu der Impfaktion der Praxis Dr. Jung ziehen würde, überraschte dann doch alle Beteiligten. Die Schlange, die zwischenzeitlich um den Block bis in die Plöck reichte, erregte am Donnerstagmorgen viel Aufmerksamkeit in der Altstadt.

Hunderte warten auf Impfung Kamera/Redaktion/Produktion: Götz Münstermann

Die Praxis hatte für Donnerstag und Freitag eine große Impfaktion ohne vorherige Terminvergabe organisiert. Impfwillige können sich am Donnerstag mit BioNTech oder Johnson & Johnson und am Freitag mit Astra Zeneca impfen lassen. Die Aktion startete um acht Uhr und bereits zu diesem Zeitpunkt zog sich die Schlange über die Friedrich-Ebert-Anlage bis hin zur Post. Ganz vorne standen Guillermo, Ignacio und José, die seit vier Uhr morgens vor der Praxistür warten. Bei Gitarrenmusik und auf Picknickdecken blickte die Gruppe geduldig der lang ersehnten Impfung entgegen. Um halb neun hatten sie es geschafft und. Sie berichteten erleichtert: "Das frühe Aufstehen hat sich gelohnt. Wir sind durch."

Insgesamt war die Stimmung in der langen Schlange am Vormittag gut und entspannt, einige hatten Campingstühle mitgebracht. "Wie bei einem Festival", fand Juli, die seit sechs Uhr wartete. Auch die Ärzte zeigten sich zufrieden. Sie hatten mit dem Ansturm gerechnet und sind bestens vorbereitet. Für den Notfall standen Sanitäter mit Krankenwagen bereit und Ordner organisierten den Einlass an der Tür. Auch Wasser sollte in der Schlange aufgrund der hohen Temperaturen verteilt werden.

"Wir freuen uns sehr für die ganzen jungen Leute, die heute zu uns kommen und geimpft werden", sagte Christoph Jung und blickte über den Flur, "Wir würden sogar gerne noch mehr Dosen verimpfen, um schnellstmöglich aus der Pandemie-Situation herauszukommen." Er betontw außerdem noch den logistischen Aufwand, der hinter der Aktion steckt. Der scheint sich gelohnt zu haben, denn die Impflinge zeigten sich allesamt zufrieden: "Die Aktion ist super organisiert und die Idee, möglichst viele Leute an einem Tag zu impfen, ist wirklich gut", urteilte Marvin, der nach seiner Impfung im Innenhof der Praxis wartete.

Update: Donnerstag, 17. Juni 2021, 12.25 Uhr

Heidelberg. (RNZ) Da staunten viele nicht schlecht am Donnerstagmorgen: Eine lange Menschenlange hatte sich rund um die Friedrich-Ebert-Anlage und in der Plöck gebildet. Der Grund: Die Impf-Aktion der Praxis von Dieter und Gabriele Jung in der Friedrich-Ebert-Anlage. Sie impfen am Donnerstag von 8 bis 18 Uhr mit Biontech und Johnson & Johnson. Am Freitag wird hier von 8 bis 17 Uhr vorrangig mit Astra-Zeneca geimpft – jeweils solange der Vorrat reicht.

Eine Anmeldung ist nicht nötig. Mitzubringen sind Geduld, Krankenkassenkarte, Impfpass (wenn vorhanden) und die ausgefüllten Aufklärungsbögen – die gibt es hier: https://kurzelinks.de/jexq