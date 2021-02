Das Schollengewann in Wieblingen ist eines der jüngsten Neubaugebiete in Heidelberg. Hier wurden ab 2006 auch zahlreiche Einfamilienhäuser gebaut. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg (dns) In einem Teil Hamburgs werden keine neuen Einfamilienhäuser mehr entstehen – doch nicht nur im Norden Deutschlands gibt es große Kritik an dieser Wohnform. Auch in den großen neuen Baugebieten in Heidelberg sucht man frei stehende Einfamilienhäuser derzeit vergebens. Aber ganz darauf verzichten möchte man nicht, wie die Stadtverwaltung auf RNZ-Anfrage mitteilt: "Verbote sind nicht das richtige Mittel."

"Die Vielfalt an Wohnformen, Standorten und Marktsegmenten ist wichtigstes Ziel der Heidelberger Wohnungspolitik", betont eine Sprecherin. Dazu gehöre auch der Bau verdichteter Einfamilienhäuser (EFH), auch wenn er im Vergleich zum Geschossbau eine untergeordnete Rolle spiele. Doch vor allem für junge Familien mit Kindern seien sie ein wichtiges Angebot: "Das verdichtete EFH wird als Wohnungstypus nicht verschwinden", ist man sich im Rathaus daher sicher. Sonst sei die Gefahr groß, dass diese Familien ins Umland abwandern. "Vielmehr geht es darum, diesen Typus weiterzuentwickeln und an aktuelle klimatische und soziale Bedingungen anzupassen."

Denn die Kritik an Einfamilienhäusern und ihre im Vergleich zum 20. Jahrhundert gesunkene gesellschaftliche Bedeutung hat man auch im Rathaus wahrgenommen. Gerade Familien fragen demnach heute auch andere Wohnformen nach und legen im Gegensatz zu früher mehr Wert auf lebendige, durchmischte Stadtquartiere. Das sehe man etwa an der Bahn- und der Südstadt, wo der Altersschnitt in den Neubauwohnungen extrem niedrig ist.

Um möglichst alle Interessen bedienen zu können, setze man daher im Zentrum auf verdichtete Quartiere, während in den Randgebieten mehr frei stehende Häuser stehen: "In Kirchheim, Handschuhsheim, Wieblingen und Rohrbach gibt es wesentlich mehr EFH als in der Altstadt, Bergheim, der Bahnstadt oder der Weststadt", heißt es aus dem Rathaus. Auch in den Plänen für die Konversionsflächen, die in den nächsten Jahren entwickelt werden, sind sie kaum vorgesehen.

Das heißt jedoch nicht, dass in der Innenstadt keine neuen Eigenheime gebaut werden. Derzeit seien im Stadtgebiet insgesamt 68 neue Einfamilienhäuser und elf Zweifamilienhäuser genehmigt. Meist sind sie in Baulücken in den Stadtteilen oder als Ersatz für marode Altbauten geplant. So könne ein Zweifamilienhaus als Ersatz für ein altes Einfamilienhaus die Nachfrage nach Eigenheimen bedienen und gleichzeitig werde das entsprechende Wohnquartier so behutsam verdichtet.

Außerdem vollziehe sich derzeit ein Generationenwechsel bei den Besitzern von Einfamilienhäusern, viele Eigenheime würden deshalb verkauft: "Das heißt, dass auch im Bestand Kapazitäten frei werden", so die Sprecherin.