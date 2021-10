Von Steffen Blatt

Heidelberg. Mobile Luftfilter sollen den Präsenzunterricht an Schulen in der Corona-Pandemie sicherstellen – gerade wenn die Tage kälter werden und nicht ständig die Fenster aufgemacht werden können oder wenn Klassenzimmer aus baulichen Gründen nur schlecht belüftet werden können. Der Haupt- und Finanzausschuss des Heidelberger Gemeinderates hat in seiner Sitzung am Mittwoch die Beschaffung solcher Geräte für Schulräume bis zu einem Volumen von einer Million Euro einstimmig genehmigt. Dabei könnten maximal die Hälfte dieser Summe vom Land Baden-Württemberg zurückerstattet werden, das die Anschaffung von mobilen Luftfiltern für Schulen und Kindergärten mit insgesamt 70 Millionen Euro fördert.

Bezuschusst werden vorrangig Räume, die nur schlecht belüftet werden können, andere Schul- und Kindergartenzimmer kommen erst später zum Zug. Die Stadt Heidelberg hat nach einer Anfrage bei den Schulleitungen einen Bedarf von 190 Geräten angemeldet. Wie hoch die Landesförderung ausfällt, ist noch nicht bekannt. Die Kosten für die Wartung, die höheren Stromkosten und die technische Vorbereitung der Räume müssen auf jeden Fall von der jeweiligen Kommune getragen werden – und gerade der erste Punkt hat es in sich. Denn einfach den Luftfilter in das Schulzimmer stellen, Stecker in die Dose und einschalten: Das funktioniert nicht.

Die Geräte zögen ordentlich Leistung aus der Leitung, erklärt ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage: Im Normalbetrieb sind es zwar nur 160 Watt – etwa so viel wie ein Gefrierschrank –, bei der regelmäßigen Thermo-Dekontamination schießt der Wert jedoch auf 2500 Watt hoch, vergleichbar mit einer Waschmaschine. Darum benötigt jeder Raum einen einzelnen, separaten Steckdosenkreis. Werden mehrere Filter an einen Stromkreis angeschlossen – was in der Regel der Fall wäre – müssen eigene Zuleitungen und Steckdosen installiert werden.

Laut der Beschlussvorlage hat das Hochbauamt bisher 180 Heidelberger Klassenräume unter die Lupe genommen – in allen fehlen die technischen Voraussetzungen, um die Geräte direkt anzuschließen. Für die entsprechenden Arbeiten veranschlagt das Amt je nach Raum zwischen 500 und 2000 Euro.

Die Vorbereitungen sollen schrittweise erfolgen, weil nicht genug Personal zur Verfügung steht, um alle Räume gleichzeitig zu ertüchtigen. Zuerst kommen rund 50 Räume an die Reihe, bei denen der Umbauaufwand gering ist und im laufenden Betrieb stattfinden kann – egal ob sie gut oder schlecht zu belüften sind. Dann folgen die Zimmer, bei denen die Arbeiten aufwendiger und daher nur in den Ferien möglich sind. "Eine genaue Zeitschiene können wir noch nicht nennen", sagt der Stadtsprecher.

In 80 Heidelberger Klassenzimmern, die schlecht belüftet werden können oder in denen besonders gefährdete Kinder unterrichtet werden, laufen allerdings schon mobile Luftfilter. Denn bereits im Frühjahr ist die Stadt tätig geworden und hat die Räume auf eigene Kosten ausgestattet. Dafür gibt es kein Geld vom Land, weil die Geräte vor Beginn des Förderzeitraums am 1. Mai bestellt wurden.

Zwölf Luftfilter wurden in den Sommerferien angeschafft und installiert. Zur Sicherung weiterer verfügbarer Geräte haben die Stadtwerke im Auftrag der Stadt während der Sommerferien eine Ausschreibung im Umfang von 250.000 Euro für weitere 42 Klassenräume verschiedener Schularten gestartet. Geräte sind also in absehbarer Zeit genug vorhanden. Doch wann sie alle auch laufen und dazu beitragen, den Präsenzunterricht zu gewährleisten, steht noch nicht fest.